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【俄羅斯疫情】實際死亡人數為目前逾3倍 全球第3高

環球社會熱點 14:07 2020/12/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，全球有超過8,000多萬人確診新冠肺炎。俄羅斯政府宣布，俄羅斯的新冠肺炎患者死亡人數實際為18.6萬，為目前俄羅斯通報數字的超過3倍。俄羅斯作出調整後，新冠肺炎死亡數字將超越印度成為全球第三高，僅次於美國及巴西。

【英國疫情】單日確診破4萬創新高 英格蘭住院人數高企 【下一頁】

【新冠疫苗】普京願接種俄羅斯疫苗 當局批准長者施打 【下一頁】

俄羅斯統計局（Rosstat）周一（28日）公布數據，指俄羅斯今年1月至11月期間，因各種原因導致的死亡人數，較去年同期增加22.97萬人。

負責疫情工作的俄羅斯副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）表示，上述死亡數字的增幅當中，超過81％的死者是因新冠肺炎死亡。從上述比例推算，俄羅斯同期有超過18.6萬人死於新冠肺炎。

戈利科娃發布的數據，並未列入俄羅斯的官方新冠肺炎疫情死亡統計數字。根據俄羅斯政府目前的官方統計數字，俄羅斯有55,265人死於新冠肺炎。

全球新冠肺炎死亡數字最高的國家
排名* 國家 死亡患者數字# 確診患者數字#
1 美國 334,830 19,300,726
2 巴西 191,570 7,504,833
3 印度 148,153  10,207,871
 *上述排名是按確診死亡數字作排列  數字來自約翰霍普金斯大學截至本港周二（29日）中午的數據

如按照戈利科娃發布的數字作出調整，俄羅斯的確診死亡數字將會是目前的超過3倍，已超越印度成為全球確診死亡數字第3高的國家。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

俄羅斯自疫情爆發以來錄得超過300萬宗確診個案，但官方發布的確診死亡率卻遠低於疫情同樣嚴重的國家，引起外界關注。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾經表示，俄羅斯的確診死亡率低，是由於俄羅斯處理疫情的方式出色。但外界質疑，由於俄羅斯政府要求屍檢結果顯示感染新冠肺炎為重要死因，才會將死者納入新冠肺炎死亡數字計算，導致該國的確診死亡率低。

責任編輯：鄭錦玲

俄羅斯的新冠肺炎患者死亡人數，為目前俄羅斯通報數字的超過3倍。

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