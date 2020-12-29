【良心老闆】美國連鎖超市向財困餐廳伸援手　156萬資助員工光顧鄰近餐廳

美國大型連鎖超市Schnucks總裁舒勒克（Todd Schnuck）周日（27日）宣布將向14,000名旗下員工發放價值約20萬美元（折合約156萬港元）禮品卡，供他們在當地機構消費。舒勒克表示，每位員工將獲發一張15美元（折合約117港元）的禮品卡，以供他們在工作地點5英里範圍內的餐廳使用。

舒納克表示從計劃的負責人獲悉，這些店鋪的老闆均為租金感到徬徨，現在有了這筆款項，得以順利支付一月份的租金並能維持正常的營運。他承認20萬美元是一筆巨款，尤其在企業為維護員工安全而增加營運成本時，但他補充指能夠幫助那些在疫情中掙扎求存的人是非常有價值的事。

Schnucks於1939年在聖路易斯成立，疫情期間一直在幫助當地餐館，在4月起販售當地餐館的外賣套餐。

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責任編輯：梁翠麗