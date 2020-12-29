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【阿里巴巴股價】螞蟻集團傳考慮設立金融控股公司　接受類似銀行的監管

股市 13:28 2020/12/29

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外電報道，螞蟻集團正考慮成立金融控股公司，接受類似銀行的監管。

阿里巴巴 （09988） 據外電報道旗下螞蟻集團正計劃將其金融業務劃入一家控股公司，後者可能面臨類似對銀行的監管，可能會阻礙其利潤最豐厚的一些部門的成長。消息人士表示，螞蟻計畫把所有需要金融牌照的部門都塞入控股公司，等待監管層批准，但計畫仍在討論中並可能有變。

螞蟻考慮劃入控股公司的業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行，螞蟻集團是網商銀行的最大股東。在金融控股公司架構下，螞蟻的業務可能面臨更多資本要求，從而可能會限制其進一步放貸以及維持過去數年擴張步伐的能力。

阿里巴巴今日股價反彈，午後升幅擴大至逾6%，最新報223.4元，成交65億元。

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監管要求螞蟻「回歸支付本源」

螞蟻集團上周日（28日）遭中國監管部門二次約談，要求螞蟻「充分認識到整改的嚴肅性和必要性」，「回歸支付本源」，並盡快制定整改時間表。

知情人士續指，螞蟻計劃將數字生活方式業務（送餐、上門服務和酒店預訂服務）留在金融控股公司之外。該人士補充說，螞蟻集團仍將是所有這些業務的母公司。

報道稱，螞蟻集團目前並未研究分拆公司的方案，不過正就什麼結構能被接受而尋求監管機構的更多指導，並可能根據反饋改變計劃。

彭博早前引述投資者、分析師就螞蟻整改的可能情景作出設想，可能會面臨三大情景，詳情請按【下一頁】

相關文章：

【阿里巴巴壟斷】螞蟻集團：周末完成金融管理部門約談　設下「兩不加兩不降」原則

【螞蟻上市觸礁】馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市

編輯：陳健婷
 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988）
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