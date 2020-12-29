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【日本疫情】擬日本強制外地遊客使用追蹤App 料最遲明年奧運前實施

環球政經 13:27 2020/12/29

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日本疫情持續，當地政府指為有效防止外地輸入個案，研發針對外國遊客的行動追蹤應用程式，料日後將強制外地遊客使用，最遲於明年東京奧運開幕前推行。

【日本疫情】再創單日新高 東京增888宗新冠肺炎病例：【下一頁

【吸引外資】日本擬簡化海外基金入駐手續　強化國際金融中心地位：【下一頁

據日媒報導，日本數位大臣平井卓透露這款應用程式將要求旅客開啟手機的GPS定位系統，以作有效追蹤，並將外國觀光客須強制使用行動追蹤應用程式，否則難以防疫，若有遊客拒絕，將不可入境。但考慮到有關涉及隱私等問題，個人定位資訊將不會被政府得知，一旦旅客確診，可從應用程式中翻查行動紀錄，繼而獲悉過往曾去過的地方。

 

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責任編輯：潘曉豐

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