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【輝瑞疫苗】以色列老翁接種後死亡 當局稱與疫苗無關

環球社會熱點 12:46 2020/12/29

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以色列一名老翁接種輝瑞疫苗後心臟病發死亡。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國正為民眾大規模接種輝瑞疫苗。由於輝瑞疫苗推出不久，外界憂慮輝瑞疫苗的安全性。以色列一名老翁接種輝瑞疫苗後心臟病發死亡，當局經初步調查後指出，老翁死亡與接種輝瑞疫苗無直接關係。

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輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗於多國獲批，以色列上周日（20日）也展開接種，優先為醫護人員、60歲以上長者及長期病患者接種疫苗。

來自以色列城市貝謝特安（Beit She'an）的一名75歲男子，當地周一（28日）早上8點半在診所接種輝瑞疫苗。男子按照慣例於診所逗留一段短時間，診所確認男子沒有出現副作用後，就批准男子離開診所。

但男子接種疫苗2小時後心臟病發死亡。據悉，這名男子本身為心臟病患者，過往也曾經病發。

以色列衛生部官員利維（Chezy Levy）表示，當局經過初步調查後，認為這名男子死亡，與接種輝瑞疫苗並無直接關係。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

以色列截至周一晚，已為50萬人接種首劑冠狀病毒疫苗。以色列衛生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）更指，周日（27日）有9.9萬人接種疫苗。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上周六（26日）表示，以色列的目標是每天為15萬人接種疫苗。如該國順利達標，在一個半月內將能為225萬人接種疫苗。 

責任編輯：鄭錦玲

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