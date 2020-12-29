【英國疫情】每周200萬人打疫苗 才可阻止第3波疫情

美國疫情蠢續之際，英國出現高傳染性的變種新冠病毒，導致英國新冠肺炎確診數字激增。英國倫敦衞生與熱帶醫學學院（LSHTM）警告，英國將面對第3波新冠肺炎疫情，英國政府需把接種新冠疫苗的目標提高一倍，由現時的每周為最少1百萬人接種新冠疫苗，提高至每周最少替2百萬市民接種新冠疫苗，才能有效把英國疫情遏止。

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根據英格蘭地區的醫院數字指，醫院所治療的新冠肺炎病人數量，已超越當地第1波疫情高峰期的人數。而英國單日更錄得41,385宗新冠肺炎確診，數字再創英國新高紀錄。

英國除了現時所使用的輝瑞（Pfizer）外，政府亦期望牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗短期獲批，可以加快為更多國民接種新冠疫苗。

據《每日電訊報》報導，英國目前每周有約20萬人接種輝瑞疫苗，預料明年1月中可增加至每周為最少1百萬人接種新冠疫苗。

但LSHTM認為政府所訂立的新冠疫苗接種目標，不足以應付接下來的第3波新冠疫情。LSHTM於文章中指出，應在整個英格蘭範圍內實行第4級防疫措施，1月所有學校需關門，以及需要提高至每周為2百萬市民接種疫苗，才能有效把新冠肺炎疫情大規模遏止。

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英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、英國政府科學顧問法勒（Jeremy Farrar）表示， 每周為100萬市民接種新冠疫苗的目標太低，難以阻止病毒的快速傳播，因而他認同需要提高每周接種疫苗的數量目標。

英國政府發言人則指，現時有逾60萬名市民已接種輝瑞疫苗，預料短期內疫苗供應將會增加，屆時疫苗接種率將會大為提高。英國亦預料至2021年底可購入約4000萬支疫苗，足以替國內3分1人口接種。

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責任編輯：郭麗明