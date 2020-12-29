【英國疫情】單日確診首度破4萬宗病例 英國醫療體系將超出負荷

英國政府早前宣布當地出現變種病毒，隨之確診病例急升。據了解，截止現時為止，英國單日確診數字首度破4萬宗病例，累計至總確診人數為228萬名，死亡人數逾7萬。

當地政府科學家建議首相約翰遜，實施比目前部份地區第四級限制更嚴格的措施，預測下月病毒即時繁殖率會大於1，即每名患者可傳染多於一人，只有實施嚴格防疫措施，學校繼續暫停開放，才能降低即時繁殖率。

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英格蘭南部醫院近乎爆滿，有倫敦醫護人員形容，是醫院有史以來最忙碌的日子，一名醫護人員指整間醫院在聖誕當日都是新冠病人，醫護人員都疲於奔命。威爾士和蘇格蘭的衛生官員也指，醫院有爆滿的跡象。

英格蘭國家醫療保健服務（NHS）警告英格蘭地區的感染率相當高，目前有逾2.4萬人感染住院，較去年4月疫情高峰期逾1.9萬人還高，近乎超出醫療負荷，並呼籲民眾接種疫苗的同時，亦要保持日常衞生阻止病毒傳播。

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責任編輯：潘曉豐