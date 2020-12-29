【史上最貴】俄羅斯公司宣布推出純金版AirPods Max　叫價83萬

▲ 一直以製作高科技產品的豪奢版本聞名的俄羅斯珠寶公司Caviar，近日宣布將會推出鍍純金AirPods Max，有白色和黑色兩種可選。

蘋果耳罩式無線耳機AirPods Max在今年年底壓軸登場，但高達4,599港元的售價，令一眾果迷都表示AirPods Max太貴、性價比不高。不過一山還有一山高，近日俄羅斯珠寶公司Caviar就宣布，將在2021年推出訂製款鍍「純金」的AirPods Max，售價10.8萬美元（約83萬港元）。

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一直以製作高科技產品的豪奢版本聞名的俄羅斯珠寶公司Caviar，近日宣布將會推出鍍純金AirPods Max，有白色和黑色兩種可選，上有鱷魚皮包覆，上市後預計全球均可出貨。Caviar同時宣布推出「鈦合金」奢華版iPhone 12 Pro Stealth，售價5220美元（約4.2萬港元）。

▲ 俄羅斯珠寶公司Caviar就宣布，將在2021年推出訂製款鍍「純金」的AirPods Max，售價10.8萬美元（約83萬港元）。（Caviar資料圖片）

除了蘋果產品外， Caviar也宣布推出限量版「金石」（Golden Rock）PS5 主機，以及兩個 DualSense黑甲金飾遙控器手制。不過目前Caviar尚未宣布該機的零售價格，但外媒預計以黃金價格約5萬歐元（約47萬港元）/公斤，屆時PS5的售價將會超越150萬歐元（約1423萬港元）。

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責任編輯：曾曉汶