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【紓困方案】美眾議院通過加碼疫情紓困金　周二闖關參議院　

環球政經 16:31 2020/12/29

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美國國會上周通過一項9,000億美元的紓困方案，總統特朗普（Donald Trump）已經簽署該法案，並要求將疫情紓困金由每人派發600美元，增加至2,000美元。據外媒報導，美國聯邦眾議院本周一（28日）已經通過該項提案，並將送至參議院表決。

此前特朗普曾威脅不簽署方案，並指新一輪紓困法案對美國人而言是「恥辱」（Disgrace），要求國會修改法案內容，剔除一些不必要的開支，並將直接向民眾派發的紓困支票金額由600美元提高至2,000美元，這意味著國會需要額外再支出4,640億美元。

【美國經濟】特朗普簽署新冠紓困法案 並籲國會剔除「無用」條文【下一頁

【良心老闆】美國連鎖超市向財困餐廳伸援手　156萬資助員工光顧鄰近餐廳【下一頁

而這筆額外支出，正是部分共和黨人反對這項提案的主要原因。據悉參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）正呼籲特朗普說服參議院共和黨人支持這筆支出，並於周二送往參議院表決，爭取共和黨參議員的通過。

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編輯：李勝男

經濟 特朗普 舒默 美國 美國國會 美國共和黨 疫情 美元

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