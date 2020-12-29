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【英國疫情】單日確診破4萬創新高 英格蘭住院人數高企

環球社會熱點 13:11 2020/12/29

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英國疫情持續，英國更出現新冠肺炎變種病毒。英國周二新冠肺炎確診人數創單日新高。而在英格蘭，住院人數更超第一波新冠疫情高位，有20,426人因感染新冠肺炎留院。有醫療人員表示，英國疫情十分嚴峻，英國醫療系統面臨巨大壓力。

英格蘭國民保健署（NHS England）周一早上公佈最新數據，顯示現有20,426人留院，稍微高於第一波疫情時，4月12日的高位18,974人；而在12月22日，英國全國共有21,286人因為感染新冠肺炎病毒而需留院。

英國疫情自二戰後最威脅心理健康 影響恐維持數年 【下一頁】

英國周二（29日）單日新增41,385宗新冠肺炎確診個案，創單日確診人數新高，亦是首次單日確診人數突破4萬。同日有357人死亡。

英國皇家醫學院急症室醫生Adrian Boyle接受英國傳媒採訪時表示，現時情況十分嚴峻。

英格蘭地區疫情嚴峻，倫敦地區尤為嚴重，醫療系統正面巨大壓力。在上周六（26日）倫敦，單日收到7,918宗召喚救護車的求助個案，對比去年同日增加2,500宗。

現時蘇格蘭正實施相等於封城無異的第4級防疫措施，亦是最高級別；威爾斯所有居民都需留家抗疫；而北愛爾蘭亦需封城6周。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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