【長和持股】和黃醫藥美國首交新藥申請 索凡替尼上市申請料明年上半年完成

▲ 和黃醫藥在美國首次提交新藥申請，為治療神經內分泌瘤的索凡替尼。

長和 （00001） 持股約5成的和黃醫藥（美：HCM）宣布，已向美國食品藥品監督管理局（FDA）滾動提交索凡替尼用於治療胰腺和非胰腺神經內分泌瘤新藥上市申請的第一部分，並計畫於2021年上半年完成新藥上市申請提交，該款新藥將是和黃醫藥的首個美國新藥上市申請。

和黃醫藥美股周一（28日）跌4.2%，報28.25美元，最新市值約41億美元（約319億港元）。

FDA今年初授予的快速通道資格允許和黃醫藥以滾動提交的方式分批提交新藥上市申請。索凡替尼的新藥上市申請是基於索凡替尼兩項成功的中國III期神經內分泌瘤臨床研究，以及索凡替尼在美國治療非胰腺和胰腺神經內分泌瘤患者的數據支持。

此外，基於歐洲藥品管理局（EMA）的人用藥品委員會（CHMP）的科學建議，這些研究數據亦將用作在2021年向EMA提交上市許可申請的依據。

和黃醫藥（國際）董事總經理兼首席醫學官Marek Kania表示，隨著在美國的首個新藥上市申請提交開始，和黃醫藥進一步實施打造全球化生物醫藥公司的戰略，此次向美國FDA提交新藥上市申請，標誌和黃朝在全球範圍內將索凡替尼和其他創新療法商業化的目標邁出了重要一步。

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編輯：陳健婷