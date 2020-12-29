【異動股】資金瘋炒小型汽車股 五菱3個月升10倍潤東兩日漲4倍

近月，五菱汽車（00305）升勢強勁，股價由11月中時不足0.5元，急升至近日3元水平，累升達12倍。今早曾大升逾四成至4.43元的上市高位，但隨即由升轉跌，現價跌6.8%，報2.89元，成交12.5億元。

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近來國產電動車「五菱宏光MINI EV」於內地熱賣亦成為股價急升的助力。雖然該車型並非由五菱汽車直接生產，但是由五菱與上汽的合營公司上汽通用五菱所生產。當中，上汽持有上汽通用五菱由的50.1%股權，通用持股44%，五菱汽車母企廣西汽車集團僅持股5.8%。

據中央結算系統持股紀錄，由10月中起，大摩、花旗及美林等大行累計增持6369.7萬股。自10月中起股價急升後，有多間大行大手減持，包括國泰君安代客減持5519.5萬股，恒生證券代客減持3271萬股，中泰國際代客減持2486萬股。

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另一汽車股潤東汽車（01365）昨日起突然被炒起，大升1.2倍，收報0.42元。今日再升逾1.3倍，現報0.55元，成交7600萬，股價兩日累計有四倍升幅。

集團昨日收市後公布，一名債權人向江蘇省徐州市中級人民法院申請，要求集團一間主要附屬公司潤東汽車集團的破產重整申請，法院已正式受理有關申請。

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