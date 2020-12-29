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【英國脫歐】仍然有變數？脫歐協議明年1月1日後臨時生效

環球政經 12:20 2020/12/29

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英國脫歐已持續一段時間，雙方於當地時間12月24日達成脫歐貿易協議，並於31日結束脫歐過渡期。由於歐洲議會仍需時審視協議內及進行表決，由此歐盟各成員國一致批准協議於2021年1月1日後臨時生效。

【英國脫歐】英國歐盟達貿易協議共識 前首相卡梅倫:令人欣慰：【【下一頁

據了解，雙方達成協議內容包括英國繼續以零關稅及零配額進入歐盟市場等，料英國國會最快在12月30日表決通過，歐洲議會則未有宣布確實日子。

【英國脫歐】脫歐貿易協議出台 據報英國歐盟仍需協調捕魚配額：【下一頁

由於日前多個歐洲黨團紛表示，若未能歐盟和英國未能於12月20日前通過協議，難以在今年底將上千頁內容審視完成及進行表決；同時歐洲議會議長David Sassoli和歐盟執行委員會主席Ursula von der Leyen會面交流，料臨時會研究協議內容，歐洲議會則表示將適時進行全體會詩論及決定。

 

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責任編輯：潘曉豐

脫歐 英國國會 歐盟 歐洲 英國

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