【英國脫歐】仍然有變數？脫歐協議明年1月1日後臨時生效

英國脫歐已持續一段時間，雙方於當地時間12月24日達成脫歐貿易協議，並於31日結束脫歐過渡期。由於歐洲議會仍需時審視協議內及進行表決，由此歐盟各成員國一致批准協議於2021年1月1日後臨時生效。

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據了解，雙方達成協議內容包括英國繼續以零關稅及零配額進入歐盟市場等，料英國國會最快在12月30日表決通過，歐洲議會則未有宣布確實日子。

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由於日前多個歐洲黨團紛表示，若未能歐盟和英國未能於12月20日前通過協議，難以在今年底將上千頁內容審視完成及進行表決；同時歐洲議會議長David Sassoli和歐盟執行委員會主席Ursula von der Leyen會面交流，料臨時會研究協議內容，歐洲議會則表示將適時進行全體會詩論及決定。

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責任編輯：潘曉豐