  • 23°C
香港時間 : 20201229日 (二) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】QFII開放兩融交易　外資加槓桿可帶來多少新水？

股樓投資 11:55 2020/12/29

分享：

隨着合格境外機構投資者（QFII）能夠開立A股市場融資融券信用帳戶，意味外資可以增加槓桿參與A股買賣，無疑進行提高A股的流動性，並與國際接軌。

【名家論市】興業證券張憶東　電動車板塊很像2000年代的房地產，請看【見下頁

到底外資會帶來多少新增資金？資料顯示，截至今年第三季止，QFII持有545隻個股，整體市值突破2,000億元（人民幣，下同），持倉市值較去年底增加37.5%，5年來持股數量呈上升趨勢。

其次，目前外資持有A股市值只佔4%，相比亞洲區內股市還有很大的抬升空間，如外資持有南韓股票佔比大於30%。如此一比，可預視在兩融業務徹底開放，而外資流入的趨勢未改之下，資金流入量有達數千億的空間。

【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪，請看【見下頁

瑞銀指出，QFII參與證券的出借將使市場券源更加豐富，進一步提升融券餘額。同時，衍生品是外資投資者重要的對冲工具，能促進衍生品業務的發展和產品推出。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

人民幣 外資 A股

上一篇文章

【英國脫歐】仍然有變數？脫歐協議明年1月1日後臨時生效

下一篇文章

【營銷智慧@iM網欄】電商專用Facebook廣告教學 網店銷售倍增不求人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」