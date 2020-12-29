【A股布局】QFII開放兩融交易　外資加槓桿可帶來多少新水？

隨着合格境外機構投資者（QFII）能夠開立A股市場融資融券信用帳戶，意味外資可以增加槓桿參與A股買賣，無疑進行提高A股的流動性，並與國際接軌。

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到底外資會帶來多少新增資金？資料顯示，截至今年第三季止，QFII持有545隻個股，整體市值突破2,000億元（人民幣，下同），持倉市值較去年底增加37.5%，5年來持股數量呈上升趨勢。

其次，目前外資持有A股市值只佔4%，相比亞洲區內股市還有很大的抬升空間，如外資持有南韓股票佔比大於30%。如此一比，可預視在兩融業務徹底開放，而外資流入的趨勢未改之下，資金流入量有達數千億的空間。

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瑞銀指出，QFII參與證券的出借將使市場券源更加豐富，進一步提升融券餘額。同時，衍生品是外資投資者重要的對冲工具，能促進衍生品業務的發展和產品推出。

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記者：林衛