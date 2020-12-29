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【變種病毒】日本發現來自南非變種病毒 患者入境無症狀

環球社會熱點 11:52 2020/12/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，變種病毒更成為新威脅，英國及南非相繼發現新冠肺炎變種病毒株。日本政府周一（28日）宣布，日本境内出現首宗來自南非的變種病毒確診個案。這名感染變種病毒的患者曾到南非，入境日本時沒有出現新冠肺炎症狀。

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日本厚生勞動省周一表示，1名30多歲的女子證實感染來自南非的變種病毒。這名女子曾於南非逗留，於本月19日乘搭飛機，由卡塔爾首都多哈飛抵東京成田機場。

據悉，這名女子入境時沒有出現新冠肺炎相關症狀。但她在機場接受新冠肺炎病毒檢測後，顯示她對病毒呈陽性反應。當局其後將這名女子的樣本送往日本國立感染症研究所，經化驗後證實她感染來自南非的變種病毒。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

另外，日本境内早前也出現來自英國的變種病毒。6名年齡介乎10歲至49歲、居住於英國的旅客，上分別由本月1日至上周四（24日）抵達東京羽田機場。6人在機場進行檢測後確診，其後證實他們感染來自英國的變種病毒。

日本政府為免變種病毒擴散，由周一（28日）起暫停所有來自其他國家及地區的外籍人士入境，直至明年1月下旬。

責任編輯：鄭錦玲

日本境内出現首宗來自南非的變種病毒確診個案，患者入境時沒有出現新冠肺炎症狀。

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