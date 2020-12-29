【中歐關係】中歐投資協定或在本周完成談判 歐盟27國均表示支持

據外媒報導，自2014年開始策劃的中歐投資協定有可能在本周完成談判，但尚未有確實消息表示雙方已完成最後階段的談判。中歐投資協定自起始以來便處處碰釘，先是美國總統特朗普（Donald Trump）的上台令全球貿易大洗牌，緊張的中美及美歐關係，以及英國脫歐等都使得中歐投資協定進展緩慢。

消息人士稱，協議極有可能在本周出台，並會交送至歐洲議會審議。根據協議，歐盟將能夠更大程度地進入中國市場，改善競爭環境並保護現時歐盟在中國的投資。歐盟企業同時能進軍中國新開放的市場，例如廣告、航空交通、電訊、金融、汽車、海事服務、雲端計算及建造業等行業。對中國來說，協定將有助中國投資歐盟國家的能源業，儘管有聲音指這關乎着歐盟的國家安全問題，但根據協定歐盟還是給予中國部份空間投資再生能源。協定亦解除了兩地合資公司在中國的一些規定，且放寬了歐盟公司的持股上限。預計歐洲議會會在不早於明年下半年為協定展開討論，現時27個歐盟國家一致支持協定。

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談判其中一個焦點為中國的勞工待遇，近年來西方媒體不斷報導中國剝削在新疆的維吾爾族人，但中方一直否認並譴責外媒的失實報導。歐盟一直要求中方改善中國勞工待遇，歐洲議會曾經譴責中國對維吾爾族人的政策，暫時未有消息指出北京在此問題上作出了什麼保證。

雖然達成協定的聲勢浩大，但一名歐盟委員會的發言人則稱：「在此刻我們不能確認任何東西。」

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若這次協議達成，將影響跨大西洋關係，尤其是在美國候任總統拜登（Joe Biden）上任前的一段「空窗期」，中歐雙方領導人均急切為協定達成共識。中方希望透過強化的中歐關係為未來與美國新任政府的談判添加籌碼，並使美歐關係複雜化。而德國總理默克爾（Angela Merkel）則希望透過協定能使德國企業如福士集團（Volkswagen Group；又稱大眾集團）在內地營商的穩定性及增加他們的機遇。

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