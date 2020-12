【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂

美國大選結果塵埃落定,但美國總統特朗普仍未肯認輸。距離候任總統拜登就任不足一個月,特朗普最愛的報章《紐約郵報》(New York Post)竟然「倒戈」,刊登整頁特朗普的照片,寫道「請停止瘋狂」(STOP THE INSANITY),副標題更寫著:「你輸掉大選了,這是如何挽救你『遺產』的方法。」(You lost the election -- here's how to save your legacy)

《紐約郵報》的社論指:

「總統先生,我們理解你因為失敗而生氣。不過,繼續走這條路是毀滅性的。我們這份擁護且支持你的報章持,向你提出建議:如果你想鞏固自己的影響力,甚至為將來的回歸打好基礎,就應該建設性地轉化你的憤怒。」

(We understand, Mr. President, that you're angry that you lost. But to continue down this road is ruinous. We offer this as a newspaper that endorsed you, that supported you: If you want to cement your influence, even set the stage for a future return, you must channel your fury into something more productive.)