【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂

美國大選結果塵埃落定，但美國總統特朗普仍未肯認輸。距離候任總統拜登就任不足一個月，特朗普最愛的報章《紐約郵報》（New York Post）竟然「倒戈」，刊登整頁特朗普的照片，寫道「請停止瘋狂」（STOP THE INSANITY），副標題更寫著：「你輸掉大選了，這是如何挽救你『遺產』的方法。」（You lost the election -- here's how to save your legacy）

美國貿易顧問公開大選舞弊報告 指有6層面違規（附報告連結） 【下一頁】

《紐約郵報》的社論指：

「總統先生，我們理解你因為失敗而生氣。不過，繼續走這條路是毀滅性的。我們這份擁護且支持你的報章持，向你提出建議：如果你想鞏固自己的影響力，甚至為將來的回歸打好基礎，就應該建設性地轉化你的憤怒。」 （We understand, Mr. President, that you're angry that you lost. But to continue down this road is ruinous. We offer this as a newspaper that endorsed you, that supported you: If you want to cement your influence, even set the stage for a future return, you must channel your fury into something more productive.）

美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發 【下一頁】

《紐約郵報》在美國大選曾公開宣布支持特朗普。而在距離大選3周，《紐約郵報》刊登「爆炸性報道」。

報道指，拜登兒子亨特涉嫌利用父親當時作為美國副總統的影響力在烏克蘭謀取個人利益，拜登則以公職權力施壓烏克蘭政府。

責任編輯：林嘉莉