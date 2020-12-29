【新股IPO】內地線上教育平台掌門1對1擬考慮明年赴美上市　集資約23.4億元

▲ 據官方網頁顯示，現時掌門注冊學員超過6000萬人，旗下教師團隊人數亦達到數萬人規模。

中國線上教育平台掌門1對1擬考慮在美國上市。外電引述消息人士透露，公司計劃最快明年上市，規模達3億美元（約23.4億港元），惟集團仍在討論發售股份的詳情，目前上市計畫正處於起步階段，上市規模和時間表仍未落實。掌門暫時未有回覆有關報道。

上市前獲5億美元融資

據創業公司數據庫Crunchbase數據顯示，截至去年1月，公司通過E輪融資3.5億美元融資。公司累計通過6輪融資，合共獲得5億美元。公司前期投資者包括，美國私募基金Warburg Pincus。

掌門1對1是一間提供線上教育服務的公司，主要向4-18歲學生定制線上一對一教育。掌門教育的前身是由清華、北大、交大、浙大、复旦等學生聯合創立的狀元俱樂部，提供線下精英輔導班，於2005年創立，其後於2009年及2015年分別改名為「掌門教育」及「掌門1對1」。公司於2015年曾獲小米創辦人雷軍旗下的順為基金A輪融資近2000萬元人民幣。

據官方網頁顯示，現時掌門注冊學員超過6000萬人，旗下教師團隊人數規模達數萬人。公司亦有自行研發線上上課系統，以大數據和深度學習完善公司旗下的智能化學習系統。

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編輯﹕賴奕羚