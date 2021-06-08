【新股IPO】內地線上教育平台掌門1對1擬下限定價11.5美元　淨集資逾4000萬

中國線上教育平台掌門（美：ZME）計劃發行362萬股ADS，發行價格介乎11美元至13美元。消息人士透露，公司擬於下限定價11.5美元，淨集資約4163萬美元。摩根士丹利、瑞信、花旗、中金及麥格里為聯席承銷團。

掌門1對1是一間提供線上教育服務的公司，主要向4-18歲學生定制線上一對一教育。掌門教育的前身是由清華、北大、交大、浙大、复旦等學生聯合創立的狀元俱樂部，提供線下精英輔導班，於2005年創立，其後於2009年及2015年分別改名為「掌門教育」及「掌門1對1」。公司於2015年曾獲小米創辦人雷軍旗下的順為基金A輪融資近2000萬元人民幣。

據官方網頁顯示，現時掌門注冊學員超過6000萬人，旗下教師團隊人數規模達數萬人。公司亦有自行研發線上上課系統，以大數據和深度學習完善公司旗下的智能化學習系統。

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮