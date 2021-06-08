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【新股IPO】內地線上教育平台掌門教育高開40%　下限定價淨集資逾4000萬美元

新股IPO 23:41 2021/06/08

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經營「掌門1對1」的中國線上教育平台掌門教育（美：ZME）計劃發行362萬股ADS，發行價格介乎11美元至13美元，發行規模較早前預期少。消息人士透露，掌門教育擬於下限定價11.5美元，淨集資約4163萬美元。摩根士丹利、瑞信、花旗、中金及麥格里為掌門教育聯席承銷團。

掌門教育於美股首掛報16.13美元，較IPO發行價高出40%。

掌門教育是提供線上教育服務的公司，主要向4-18歲學生定制線上一對一教育。掌門教育的前身是由清華、北大、交大、浙大、复旦等學生聯合創立的狀元俱樂部，提供線下精英輔導班，於2005年創立，其後於2009年及2015年分別改名為「掌門教育」及「掌門1對1」。公司於2015年曾獲小米創辦人雷軍旗下的順為基金A輪融資近2000萬元人民幣。

據官方網頁顯示，現時掌門注冊學員超過6000萬人，旗下教師團隊人數規模達數萬人。公司亦有自行研發線上上課系統，以大數據和深度學習完善公司旗下的智能化學習系統。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮

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