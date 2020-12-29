【2020回顧】維基百科公布2020最受歡迎英文文章排行榜　新冠肺炎、大選最受關注

▲ 維基百科（Wikipedia）近日公布2020年最受歡迎英文文章排行榜，揭露2020年全球最感興趣的話題。

2020年終於來到尾聲，回顧過去一年，又有哪些令你深刻的事情？維基百科（Wikipedia）近日公布2020年最受歡迎英文文章排行榜，揭露2020年全球最感興趣的話題。

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根據排行榜，排前10名的文章中有7篇都是與新冠肺炎疫情和大選相關，僅計算前10名的結果，就已有約3.92億次的頁面瀏覽量。排名第一的就是「COVID 19新冠肺炎大流行」的條目，截至2020年12月15日，已累積超過8300萬的頁面瀏覽量。其次為美國現任總統特朗普，其競爭對手拜登則位居第五位。

除了新冠疫情和美國大選外，維基百科用戶還對2020年去世的人感興趣，當中包括：NBA傳奇球星Kobe Bryant、印度著名演員Sushant Singh Rajput、及「黑豹」Chadwick Boseman，分別排名第7、17及21。

至於科技狂人馬斯（Elon Musk），則以2100萬的頁面瀏覽量排名第12位；YouTube則以超過1500萬的頁面瀏覽量排在第23位。

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詳細維基百科最受歡迎英文文章排名如下：

責任編輯：曾曉汶