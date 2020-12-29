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【2020回顧】維基百科公布2020最受歡迎英文文章排行榜　新冠肺炎、大選最受關注

科技 11:48 2020/12/29

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維基百科（Wikipedia）近日公布2020年最受歡迎英文文章排行榜，揭露2020年全球最感興趣的話題。

2020年終於來到尾聲，回顧過去一年，又有哪些令你深刻的事情？維基百科（Wikipedia）近日公布2020年最受歡迎英文文章排行榜，揭露2020年全球最感興趣的話題。

【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜　「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話

Google Play香港2020年度排行榜　健身App疫下崛起

根據排行榜，排前10名的文章中有7篇都是與新冠肺炎疫情和大選相關，僅計算前10名的結果，就已有約3.92億次的頁面瀏覽量。排名第一的就是「COVID 19新冠肺炎大流行」的條目，截至2020年12月15日，已累積超過8300萬的頁面瀏覽量。其次為美國現任總統特朗普，其競爭對手拜登則位居第五位。

除了新冠疫情和美國大選外，維基百科用戶還對2020年去世的人感興趣，當中包括：NBA傳奇球星Kobe Bryant、印度著名演員Sushant Singh Rajput、及「黑豹」Chadwick Boseman，分別排名第7、17及21。

至於科技狂人馬斯（Elon Musk），則以2100萬的頁面瀏覽量排名第12位；YouTube則以超過1500萬的頁面瀏覽量排在第23位。

2020年全球最吸金手遊　騰訊遊戲PUBG Mobile排名第一

詳細維基百科最受歡迎英文文章排名如下：

排名 文章 瀏覽量（次）
1 COVID-19 pandemic 83,040,504
2 Donald Trump 55,472,791
3 Deaths in 2020 42,262,147
4 Kamala Harris 38,319,706
5 Joe Biden 34,281,120
6 Coronavirus 32,957,565
7 Kobe Bryant 32,863,656
8 COVID-19 pandemic by country and territory 28,575,982
9 2020 United States presidential election 24,313,110
10 Elizabeth II 24,147,675

責任編輯：曾曉汶

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