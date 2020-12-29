【2020回顧】維基百科公布2020最受歡迎英文文章排行榜　新冠肺炎、大選最受關注

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2020年終於來到尾聲，回顧過去一年，又有哪些令你深刻的事情？維基百科（Wikipedia）近日公布2020年最受歡迎英文文章排行榜，揭露2020年全球最感興趣的話題。
【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜 「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話
Google Play香港2020年度排行榜 健身App疫下崛起
根據排行榜，排前10名的文章中有7篇都是與新冠肺炎疫情和大選相關，僅計算前10名的結果，就已有約3.92億次的頁面瀏覽量。排名第一的就是「COVID 19新冠肺炎大流行」的條目，截至2020年12月15日，已累積超過8300萬的頁面瀏覽量。其次為美國現任總統特朗普，其競爭對手拜登則位居第五位。
除了新冠疫情和美國大選外，維基百科用戶還對2020年去世的人感興趣，當中包括：NBA傳奇球星Kobe Bryant、印度著名演員Sushant Singh Rajput、及「黑豹」Chadwick Boseman，分別排名第7、17及21。
至於科技狂人馬斯（Elon Musk），則以2100萬的頁面瀏覽量排名第12位；YouTube則以超過1500萬的頁面瀏覽量排在第23位。
2020年全球最吸金手遊 騰訊遊戲PUBG Mobile排名第一
詳細維基百科最受歡迎英文文章排名如下：
|排名
|文章
|瀏覽量（次）
|1
|COVID-19 pandemic
|83,040,504
|2
|Donald Trump
|55,472,791
|3
|Deaths in 2020
|42,262,147
|4
|Kamala Harris
|38,319,706
|5
|Joe Biden
|34,281,120
|6
|Coronavirus
|32,957,565
|7
|Kobe Bryant
|32,863,656
|8
|COVID-19 pandemic by country and territory
|28,575,982
|9
|2020 United States presidential election
|24,313,110
|10
|Elizabeth II
|24,147,675
責任編輯：曾曉汶