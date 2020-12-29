【名家論市】興業證券張憶東　電動車板塊很像2000年代的房地產

有「冠軍分析師」稱號的興業證券全球首席策略分析師張憶東在國內活動中分享了對新能源汽車的看法，比喻新能源汽車產業鏈很像2000年代的房地產，意味這個市場發展的寬度、深度相當巨大。

首先，近期中國領導人再次對全世界有個承諾，一次能源裡邊非化石能源的佔比在2030年至少要達到25%以上，所以這是天時，這樣一個大的環境。

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另一方面，在政策的加持下，關鍵是技術進步使得新能源車的成本低到，已經可以飛入平常百姓家了，而且性能等各方面也都推動它的滲透率到了一個爆發點。其中，今年歐洲的滲透率差不多已經超過了10%，而中國的滲透率差不多超過5%，正是新能源車產業鏈進入到從萌芽到快速發展的階段。

所以，他比喻整條產業鏈像2000年代的房地, 這是個大產業，它對於傳統能源車的替代開始加速了。

至於盈利跟估值的問題。作為策略分析師的他指出，現在找到好公司，比找到好價格來得重要。因為這個行業正在爆發期，如果過度去關注短期價格，會損失長期成長紅利。

比如上海的房子，2005年大家都覺得貴的要死，擔心要崩盤了，無論是從租金回報率的角度，還是收入房價比，都貴的要死，但如果你那個時候做空上海房價，那就太可惜了，完整的錯過了人生發財最好的時光。

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同樣的，現在新能源車產業鏈的成長進入加速期，正是做大蛋糕的時候。所以，各個細分領域，無論是整車還是中游的電池、上游的原材料，優先還是找最好的公司，趁著市場波動的時候，能夠忍受一下估值，也就買了。

再從縱向跟國際進行比較，現在中國的先進製造業裡，最確定能夠成為全球領先的，可能就是新能源車。有點像1980年代初的日本汽車，當時的國際背景是滯漲時代，而現在的國際背景是全球都在推崇清潔能源、要碳中和。在這個時候，中國的新能源車產業鏈有希望湧現一批全球最好的公司。

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記者：林衛