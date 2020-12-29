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【輝瑞疫苗】德國8人被錯誤注射5倍劑量 4人留院觀察

環球社會熱點 11:44 2020/12/29

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新冠肺炎疫情肆虐全球，歐洲多國已正式開展疫苗接種計劃。在德國，疫苗接種計劃事故不斷。繼有城市被發現，未能在輝瑞疫苗（Pfizer）的運送過程保持低溫，需要延遲疫苗接種計劃後。德國再有發生接種新冠疫苗事故，8名護理人員被注射輝瑞疫苗時，為輝瑞疫苗所建議的5倍劑量。當地官員對事件表示遺憾，認為是人為錯誤。

德國斯特拉爾松小鎮（Stralsund）的一間護養中心，8名工作人員在接受，由輝瑞和德國藥廠BioNTech共同研發的新冠疫苗注射時，被注入輝瑞建議的5倍劑量。他們年齡介乎38至54歲，包括7女1男。當中4人其後出現流感症狀，需要送院。

德國疫苗運送未能維持低溫 部分城市延遲接種 【下一頁】

德國當局官員克特（Stefan Kerth）對事件表示十分遺憾，強調這是人為錯誤所造成的個別事件，希望所有受影響的人不會出現嚴重副作用。

當局亦強調，BioNTech在研究的首階段，已經嘗試較大劑量，沒有發生嚴重後果。

德國於上周六（26日）開始為部分民眾接種，上周日（27日）在北部部分城市，有醫療人員發現疫苗未能在運輸途中，保持輝瑞藥廠所建議的低溫，令其效用成疑，需要推延接種計劃。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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