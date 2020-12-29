李小加繼任難尋？港交所據報遴選新CEO未達共識　史美倫：肯定會想念李小加

▲ 港交所行政總裁李小加將於本月底離任，港交所至今未公布繼任人選。

港交所 （00388） 行政總裁李小加將於周四結束任期，港交所至今未公布繼任人選。 彭博社引述消息人士表示，目前候選人包括港交所現任高層，以至國際金融機構人選，並指港交所遴選委員會對於新任行政總裁應側重於能給予內地信心合作，或者看重國際化元素，意見仍然分歧。

港交所新任行政總裁候選人名單過去多次在市場流傳，包括明年初出任港交所代理行政總裁戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁，以至滙豐亞太區銀行業務聯席主管劉哲寧。彭博最新報道指，港交所也曾考慮加拿大退休金計劃投資委員會首席執行官Mark Machin、前摩根大通銀行家翟普等，但目前尚未有結論。

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李小加原訂2021年10月任滿，但提早今年5月公布不續約決定，市場早已流傳史美倫出任港交所主席以來，與李小加關係出問題。

彭博引述消息人士指出，李小加的離任與港交所主席史美倫關係緊張有關，報道形容，李小加較隨性，部分重要議題未有及早知會董事會，因而引起不滿。

李小加早前曾指，既已決定不再續任，認為今年疫情下難有重大突破，港交所也處收成期，換將成本最低。

報道又稱，香港作為國際樞紐地位受到質疑之際，李小加的繼任者將需要應對日益強硬的北京政府，同時表現維護全球投資者的信心。

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港交所回應查詢時稱不評論任何傳言或猜測，董事會正在開展遴選工作，程序清晰透明。繼任規劃是董事會的常規事務之一，並已於年報和投資者簡報中定期披露。港交所續指，李小加離任行政總裁後，會轉任港交所董事會高級顧問，為期6個月。

對於李小加與史美倫關係緊張，據悉，史美倫有份參與港交所為李小加舉辦的網上員工告別會，並在會上致辭讚揚李小加上任11年，港交所由區域性的交易所變成國際市場主要基礎設施集團，「李小加帶領交易所經歷好時光、困難時刻，確保交易所有能力迎接未來的機遇和挑戰，未來會非常想念小加（We will miss you， Charles）。」

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