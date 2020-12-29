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李小加繼任難尋？　港交所據報遴選新CEO於側重內地信任或國際化未達共識

股市 11:38 2020/12/29

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港交所行政總裁李小加將於本月底離任，港交所至今未公布繼任人選。

港交所 （00388） 行政總裁李小加將於本月底離任，港交所至今未公布繼任人選。 彭博社引述消息人士表示，目前候選人包括港交所現任高層，以至國際金融機構人選。候選人名單包括明年初出任港交所代理行政總裁戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁，以至滙豐亞太區銀行業務聯席主管劉哲寧、加拿大退休金計劃投資委員會首席執行官Mark Machin、前摩根大通銀行家翟普。 

李小加原訂2021年10月任滿，但提早今年5月公布決定，市場早已流傳史美倫出任港交所主席以來，與李小加關係出問題。李小加早前曾指，既已決定不再續任，認為今年疫情下難有重大突破，港交所也處收成期，換將成本最低。

李小加預告新工作不離開中環 無收到紫荊黨邀請，可見【下一頁】

報道引述消息人士指出， 李小加的離任與港交所主席史美倫關係緊張有關，李小加較隨性，部分重要議題未有及早知會董事會，因而引起不滿。據報，遴選委員會對於李小加的繼任人應側重於能給予內地信心合作，或者看重國際化元素，意見仍然分歧。 

報道又稱，香港作為國際樞紐地位受到質疑之際，李小加的繼任者將需要應對日益強硬的北京政府，同時表現維護全球投資者的信心。

港交所重申，遴選委員會正進行遴選工作，並會維持高透明度，會適時公布人選。

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