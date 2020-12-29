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【變種病毒】世衛﹕來年或再變種 促各國續檢測

環球社會熱點 11:23 2020/12/29

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新冠病毒接連出現變種，多國亦密切監察新冠病毒變異情況。世衛（WHO）呼籲所有國家需要持續為國民進行新冠病毒檢測，以追蹤新冠病毒的基因排序變化，為日後可能再度出現的變種新冠病毒做好準備。但世衛亦預料，人民對持續一年的新冠肺炎疫情感到厭倦，對全球應對疫情或造成挑戰。

世衛﹕新病毒株未失控 變種速度較流感慢 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）表示，展望明年全球仍然面對各種新冠肺炎疫情的挫折及挑戰，包括新冠病毒的變種，以及人民對反覆不斷的疫情感到厭倦，出現抗疫疲勞等。但世衛仍然會與全球科學家就新冠病毒進行持續的監察，以理解病毒的變種及其影響。

他續強調只要各國合作，持續為國民進行新冠病毒檢測，及時監察新冠病毒的變異，將更有效地調整策略以應對疫情。

衛生緊急項目技術主管科霍夫（Maria van Kerkhove）指，病毒出現變種是正常且可以預料，因病毒傳播度愈高，變種的機會就愈高。

科霍夫指，但目前發現的大部分變種，對病毒傳染性及嚴重程度影響很小，認為不是所有變種都很重要。

英國及南非分別發現兩種變種新冠病毒，其中英國已實施第4級防疫措施，全國近一半人口受影響。根據《星期日泰晤士報》報導，由於變種新冠病毒傳染性高，英國過去一周新冠肺炎確診個案激增57%。

另一南非出現的變種新冠病毒，亦令當地新冠肺炎確診數字急升。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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