港鐵與AlipayHK明年一月推二維碼乘車服務 提供更多付費選擇 智慧出行新里程

港鐵公司及AlipayHK今天（二零二零年十二月二十三日）公佈，將於明年一月二十三日在港鐵重鐵網絡推出嶄新的二維碼付費乘車服務，乘客只需透過MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo），便可輕鬆出入閘，是港鐵致力推動智慧出行，提升乘客體驗的新里程。

港鐵致力為顧客提供更多元化及靈活的付費方式，令旅程更加方便。公司於二零一八年批出合約，委託AlipayHK為港鐵重鐵網絡（機場快綫車站除外）設計及建立新的電子支付系統，AlipayHK並可於首十二個月內率先使用該系統提供服務。其他電子錢包未來亦可接入該系統，為乘客提供二維碼乘搭港鐵的服務。

港鐵及AlipayHK今天舉行聯合發佈會介紹服務詳情。乘客只需使用MTR Mobile綁定AlipayHK及揀選港鐵的｢我的車票｣，或使用AlipayHK的易乘碼（EasyGo），即可使用二維碼乘車服務。港鐵全部九十三個重鐵車站(機場快綫車站除外)，於每一排閘機均會設置最少兩部閘機可提供二維碼付費乘車服務，並且會包上紫色顯眼標示，車站亦會增加其他指示，方便乘客辨識相關閘機。

港鐵公司商務總監楊美珍女士表示：「港鐵公司一直積極運用科技，持續提升顧客體驗。流動支付一直是公司在數碼化轉型方面的重點，二維碼乘搭港鐵是一個重要的里程碑。我們會與時並進，未來會繼續引入其他流動付費方式，令整個港鐵乘車體驗更智能化，為乘客提供更多便利，全面智慧出行。｣

Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真女士則表示：「智慧出行是發展智慧城市的重要基石，AlipayHK一直致力為香港用戶提供多一種方便的出行方式。AlipayHK很高興憑藉易乘碼(EasyGo)『方便、安全、流暢』的特性，將成為全港第一個用二維碼乘搭港鐵的電子錢包。隨着AlipayHK接入本港最大載客量的港鐵，迎接『碼上起行』新時代的來臨。」



（資料由客戶提供）