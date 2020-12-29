【抖音禁令】法官阻止美國商務部執行TikTok禁令　司法部再提上訴

▲ 美國司法部在昨（28日）再就聯邦法官不准實施TikTok禁令的判決提出上訴。

美國政府與字節跳動抖音海外版TikTok爭議不斷。華盛頓地方法院法官在12月7日頒布命令，阻止商務部在美國境內對TikTok實施限制。美國政府不甘，司法部在昨（28日）再就聯邦法官不准實施TikTok禁令的判決提出上訴。

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據外媒The Verge報道指，美國政府早前因國家安全問題，稱該公司會借TikTok將美國用家數據傳回中國政府，因而要求禁止蘋果（Apple）和Google的手機應用程式商店，提供TikTok予用戶下載。惟美國華盛頓地方法院法官Carl Nichols在本月7日發出禁令，阻止商務部意圖對TikTok施加限制。特朗普政府周一就Carl Nichols的禁令提出上訴，尋求推翻法官的判決，禁止TikTok在美國繼續營運。

事實上，早於今年10月，美國賓夕法尼亞州法官Wendy Beetlestone就發出禁令，阻止原定11月12日生效禁止TikTok在美營運的限制。其後，華盛頓地方法官Carl Nichols也發布同類禁令。

路透社引述消息人士指，特朗普於1月20日卸任之前，白宮或不太可能解決與TikTok的訴訟，而雙方然有可能在1月達成TikTok繼續在美國營運的協議。

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責任編輯：曾曉汶