迎百億新機遇 物流業務覆蓋廣泛 Legion Consortium 增長空間看俏

隨著電子商務應用日益廣泛，加上在新型冠狀病毒（「COVID-19」）影響下，網上購物成為新常態，促進優質物流及配送需求增長，而新加坡作為全球海運巨擘的角色、電子商務市場及東盟的發展及一帶一路倡議海上貿易活動的增長，新加坡物流倉儲服務需求料呈可觀性增長。

新加坡物流服務供應商Legion Consortium Limited已通過上市聆訊，準備來港上市，計劃策略性收購一間提供倉儲服務的物流公司及加強集團運輸營運規模，向客戶提供更綜合的增值運輸服務，發展雄心顯現，未來發展潛力大。

集團在中等規模中為前五大參與者

成立於1995年，新加坡物流服務供應商Legion Consortium Limited主要為客戶提供貨車運輸、貨運代理和增值運輸服務。截至2020年12月21日，公司配備的車隊包括56部原動機、500部拖車和三部平板貨車，機器包括兩部正面起重機和兩部鏟車，可供集團運輸各類大小型貨物。集團的車隊在中等規模（規模為擁有20至79部原動機）中為五大參與者之一，而中等規模分部佔市場份額20.0%至30.0%。為了提高服務的靈活性和成本效益，公司更聘用分包商處理部分貨車運輸服務，促使運力覆蓋規模更大。

集團客戶包括全球十大物流服務供應商、貨運代理商和倉儲營運商，當中與五大客戶建立了約三年至17年的業務關係，跟五大供應商亦建立了四年至25年的業務關係，透過客戶和供應商之間的長期合作關係，使集團能夠在物流行業內建立強大的網絡，強者恒強。

專業運輸牌照 經營佔據優勢

公司客戶包括供應鏈上的物流服務供應商和新加坡不同行業的最終客戶，運輸的貨物包括工業材料、化學品和各種消費品等。集團更擁有兩項貨車運輸服務執照，可供集團運輸石油和易燃材料及在新加坡港務局禁區內運作，使集團在物流行業發揮其專業優勢，在行內脫穎而出，吸引更廣泛的客戶群。

擁藥品送運服務專有技術 COVID-19為倉儲及物流帶來機遇

集團其中三種主要客戶的產品－雜貨、藥品及塑膠樹脂均屬基本服務，儘管COVID-19已對全球經濟造成重大影響，但由於新加坡政府將物流服務分類為基本服務，物流服務提供商獲准如常營運。另一方面，根據智匯報告，倉儲及物流行業可能在醫療保健、食品及飲料、化學品及製藥等服務行業中找到機會，預期該等行業將受COVID-19所推動，帶動倉儲及物流行業增長，商機處處。

新加坡利好政策及東盟經濟共同體藍圖驅動

新加坡持續位居全球十大外國直接投資目的地，外國直接投資自2014 年的11,123億新加坡元增至2018 年的17,368 億新加坡元。於2020 年，在新華－波羅的海國際航運中心發展（「ISCD」）指數中，新加坡連續七年保持其作為全球最大航運樞紐的地位，為本地貨車運輸及貨運代理服務供應商創造機會。

當前，新加坡政府正進一步開發該國的基礎設施，例如正在建設的Tuas碼頭和樟宜東部工業區（「CEIZ」）及物流行業轉型圖（「物流ITM」），推出以提升物流業價值83億新加坡元計劃，促使運輸和儲存服務行業將會有更大範圍及更高水平的應用，帶動市場增長。同時，新加坡正鼓勵醫療科學、金融服務等領域的經濟多元化，以吸引投資並提升區域競爭力。隨著該等行業發展，對商品和相關服務的需求將同時增加，為運輸和儲存行業創造機會。

此外，亞洲的崛起及東盟的出現使亞洲國家之間的直接貿易增加，可能使貨運繞過在新加坡轉運或組合。預計由印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南組成的東盟五國2019 年的實際國內生產總值增長率為4.8%，預期到2021 年將達到7.8%。此地區性增長及2025 年東盟經濟共同體藍圖中所載更多國家間整合的計劃有助新加坡貿易敏感的倉儲行業。

市場規模2024年有望破百億 迎來新機遇

根據智匯報告所指，預計由2020 年起，對於新加坡的中等規模企業而言，貨車運輸、貨運代理及一般倉儲分部將以複合年增長率1.8%至3.5%增長，金額將於2024 年達到19 億新加坡元(拆合約110.2億港元)至31 億新加坡元(拆合約179.8億港元)。隨著小規模分部貨車運輸服務供應商退出，且倉儲服務將通過刺激貨運服務的需求產生協同效應，將為集團提供大量機會，獲得更大市場份額，增長空間看俏。

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