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【美國制裁】美擴大禁投中資股命令　富時羅素：或剔走更多中資股（第二版）

股市 12:04 2020/12/30

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美財政部：禁令涵蓋指數基金及子公司

美國總統特朗普早前下令，禁止美國投資者購買被指與中國解放軍關連的企業股份。美國財政部進一步公布，有關禁令適用於黑名單企業的附屬公司。國際指數公司富時羅素（FTSE Russell）公布，會因應美國財政部相關公告，評估是否需額外剔除更多股份，富時羅素早前已公布在國際指數系列剔走8家中資股，並在明年1月剔出中芯國際 （00981）

富時羅素表示，會在下周一（1月4日）發布公告，若有額外剔除將會在1月7日開市時生效。

大摩：美制裁或觸發逾千億資金沽中資股 港股受累遠多於A股，可見【下一頁】

美國財政部網站周一公布有關行政命令的「常見問題」，列明適用於涉及「中國解放軍控制企業」的指數買賣基金（ETF）、指數基金以及附屬公司。

特朗普政府要求美國投資者最遲在明年11月之前，完全清理與解放軍關連的企業股份。

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編輯：吳敏芳

基金 ETF 特朗普 解放軍 制裁 中國 美國 美國財政部

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