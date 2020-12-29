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專題:美國大選

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【港股市況】恒生指數早段升200點　阿里巴巴反彈升逾3%（不斷更新）

股市 09:37 2020/12/29

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港股市況不斷更新

美股3大指數破頂，道指升204點。科技股反彈，港股今早承接高開，恒生指數開報26490點，升175點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈逾2%；小米 （01810） 升3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰36】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 早段升逾4%，高見219.8元；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升逾4%。

【09︰34】新股匯森家居 （02127） 首掛，開報1.75元，較招股價1.77元低1.1%。

【09︰34】潤東汽車 （01365） 急升第二日，股價今早再升逾三成，破頂高見0.57元。

【09︰32】京東健康 （06618） 反彈逾6%，高見161.4元。

【09︰31】港股早段升200點。

【09︰31】阿里巴巴 （09988） 升幅擴至逾3%，高見218元。

【09︰22】恒生指數開報26490點，升175點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈逾2%；小米 （01810） 升3%。

【小米11】小米股價升3%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）

【09︰16】人民幣中間價報6.5451，下調215點子。

【09︰13】即月期指開報26498點，升135點或0.5%。

【09︰01】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08︰39】恒指黑期升112點，報26481點；道指期貨升107點，報30412點。

【08︰00】温嶺浙江工量刃具  （01379） 以每股6.25元定價，超額認購26.68倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】溫嶺工量刃具1379超額認購26倍　一手中籤率20%（附分配結果）

【07︰45】清科創業  （01945） 每股11元定價，於香港公開發售部分共錄得近28.5萬人，超額認購1393倍，一手中籤率2%。

【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.09元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報521.73，升2.73元或0.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報215.54元，升5.54元或2.6%。

更多ADR收市︰

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    +2

【07︰30】美股造好，美國總統特朗普簽署9,000億美元紓困法案，同時包括1.4萬億美元的政府支出法案，美股3大指數破頂，道指收報30403點，升204點或0.68%；標指收報3735點，升32點或0.87%；納指報12899點，升94點或0.74%。

港股ADR收報26429點，升114點或0.4%。恒指夜期收報26410點，升47點，高水95點。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 恒指夜期 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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