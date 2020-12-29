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專題:美國大選

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【港股市況】恒生指數午後升逾200點　阿里巴巴、美團反彈6%（不斷更新）

股市 15:32 2020/12/29

分享：

港股市況不斷更新

美股3大指數破頂，道指升204點。科技股反彈，港股今早承接高開，恒生指數開報26490點，升175點，早段反覆升逾200點，科技股反彈帶動，恒指中午收報26590點。升275點。阿里巴巴 （09988） 反彈6%；小米 （01810） 升逾4%；五菱汽車 （00305） 曾升四成，破頂高見4.43元後，倒跌逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【15︰31】工行 （01398） 尾市升近3%，高見4.91元；建行 （00939） 、農行 （01288） 升逾1%。

【15︰23】港股尾段升約250點，恒生指數報26563點。

【15︰01】泛亞國際 （06128） 跌幅擴大至逾八成，破底低見0.6元，成交3955萬元。

【15︰00】上證、深證跌0.5%；創業板指跌近1.1%。

【14︰49】泛亞國際 （06128） 瀉六成，破底低見1.3元。

【14︰30】贛鋒鋰業 （01772） 跌一成，低見86元。

【14︰26】網上車市最快周三建簿　集資約3.9億元

【14︰26】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升6%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升3%。

【14︰03】保利協鑫 （03800） 走勢反覆向下，跌幅擴大至12%，低見1.27元。

【13︰50】大市升幅略為收窄至250點以內，恒生指數報26556點，升241點。

【13︰37】港股午後升約300點，報26617點。

【13︰32】五菱汽車 （00305） 跌逾兩成，低見2.39元，成交17.9億元。

【13︰15】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至7%，高見224.8元。

【阿里巴巴股價】螞蟻集團傳考慮設立金融控股公司 接受類似銀行的監管

【13︰14】中興 （00763） 升9%，高見19.68元。

【13︰09】阿里巴巴 （09988） 升6.5%；美團 （03690） 亦升逾6%；騰訊 （00700） 升逾3%；小米 （01810） 升逾4%。

【13︰04】亞東 （01795） 午後突瀉六成，破底低見0.4元。

【半新股】亞東集團午後曾插6成

【13︰01】五菱汽車 （00305） 午後跌2成，低見2.41元。

【13︰00】港股午後初段升約280點。

【12︰35】恒指黑期升210點，報26580點。

【12︰06】清科創業1945追揸沽攻略　投資界：升幅約5成

【12︰00】恒指中午收報26590點。升275點。阿里巴巴 （09988） 反彈6%；小米 （01810） 升逾4%；五菱汽車 （00305） 曾升四成，破頂高見4.43元後，倒跌逾6%。

【11︰51】港股中午收市前升約260點，報26575點。

【11︰37】五菱汽車 （00305） 升幅擴大至逾三成，破頂高見4.2元。

【11︰36】內地股市半日偏軟，上證跌0.3%；深證跌0.3%，創業板指跌近0.8%。

【11︰21】大市升幅收窄至約210點，報26526點。

【11︰08】保利協鑫 （03800） 挫近一成，低見1.31元。卡姆丹克 （00712） 亦挫一成。

【11︰07】德運控股1440次日招股 孖展4584萬、超額認購1.9倍

【10︰55】港股升幅擴大至275點，恒生指數報26590點，試26600點水平。

【10︰45】港交所 （00388） 升1%，高見418.8元。報道指，港交所遴選委員會仍未決定行政總裁的繼任人。

李小加月底離任　港交所據報仍未選出新人選

【10︰38】泡泡瑪特 （09992） 最新反彈3%，高見80.4元。

【10︰37】港股升約220點，報26533點。

【10︰32】潤東汽車 （01365） 升幅擴至近2倍，破頂高見1.32元。

【10︰22】國際油價隔晚下跌，三桶油今早個別發展，中石油 （00857） 跌0.4%；中海油 （00883） 跌0.5%；中石化 （00386） 升0.3%。

【中海油股價】中海油獲母企增持2.5億股　母企前被列入黑名單

【10︰17】微盟 （02013） 升近6%，破頂高見13.98元。

【10︰14】農夫山泉 （09633） 續升逾1%，高見55元再創新高。

【10︰09】充電器生產商天寶集團  （01979） 升逾2%，破頂高見2.11元。

【小米11】小米11取消附贈充電器　火牛概念股有得炒？

【10︰08】五菱汽車 （00305） 股價今早曾升兩成，破頂高見3.75元，最新升近15%，報3.56元。

【五菱汽車股價】五菱汽車再升近兩成、三個月升10倍　非爆紅國產電動車直接生產商

【10︰07】長和 （00001） 跌0.5%。長和宣布，已與卡塔爾電訊公司Ooredoo就合併雙方之印尼電訊業務訂立諒解備忘錄。
【5G發展】長和Ooredoo訂立諒解備忘錄 有意合併印尼電訊業務

【10︰00】Tesla概念股下跌，贛鋒鋰業 （01772） 跌逾6%，低見89.7元；比亞迪 （01211） 跌幅擴至逾4%，低見190.2元。

【09︰58】港股升勢略為回順，恒生指數升約160點，報26474點。

【09︰55】中國氣體工業投資首掛升逾3成　一手帳面賺近千元、匯森家居升1%

【09︰54】泡泡瑪特 （09992） 未止跌，股價今早續跌逾1%，低見74.5元。新華社日前批「盲盒熱」畸形消費，籲加強規範，泡泡瑪特昨跌近一成。

泡泡瑪特曾挫近一成　新華社批「盲盒熱」畸形消費籲加強規範

【09︰52】京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 分別升逾5%。

【09︰47】部分重磅藍籌股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.3%；友邦 （01299） 破頂高見95.95元後，倒跌近0.4%；中移動 （00941） 跌1%。

【09︰47】中興通訊 （00763） 升6%，高見19.22元。

【09︰44】潤東汽車 （01365） 升幅擴大至一倍，破頂高見0.95元。潤東汽車公布，旗下一間主要附屬公司潤東汽車集團於今年8月遭一名債權人向江蘇省徐州市中級人民法院提交破產重整申請，而法院已於12月24日作出民事裁定，根據該民事裁定，法院已正式受理針對潤東汽車的重整申請。

【09︰42】阿里巴巴反彈6%，高見222.6元。

【09︰41】恒生科技指數升2.8%，報8015點。

【09︰39】小米 （01810） 升幅擴至半成，高見32.95元。

【09︰37】比亞迪 （01211） 逆市跌3%，低見193.2元；吉利 （01075） 、長汽 （02333） 破頂後倒跌1%；華晨 （01114） 跌1%。

【09︰36】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 早段升逾4%，高見219.8元；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升逾4%。

【ATM】阿里巴巴反彈半成　騰訊美團跟升3%

【09︰34】新股匯森家居 （02127） 首掛，開報1.75元，較招股價1.77元低1.1%。

【09︰34】潤東汽車 （01365） 急升第二日，股價今早再升逾三成，破頂高見0.57元。

【09︰32】京東健康 （06618） 反彈逾6%，高見161.4元。

【09︰31】港股早段升200點。

【09︰31】阿里巴巴 （09988） 升幅擴至逾3%，高見218元。

【09︰22】恒生指數開報26490點，升175點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈逾2%；小米 （01810） 升3%。

【小米11】小米股價升3%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）

【09︰16】人民幣中間價報6.5451，下調215點子。

【09︰13】即月期指開報26498點，升135點或0.5%。

【09︰01】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08︰39】恒指黑期升112點，報26481點；道指期貨升107點，報30412點。

【08︰00】温嶺浙江工量刃具  （01379） 以每股6.25元定價，超額認購26.68倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】溫嶺工量刃具1379超額認購26倍　一手中籤率20%（附分配結果）

【07︰45】清科創業  （01945） 每股11元定價，於香港公開發售部分共錄得近28.5萬人，超額認購1393倍，一手中籤率2%。

【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.09元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報521.73，升2.73元或0.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報215.54元，升5.54元或2.6%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股造好，美國總統特朗普簽署9,000億美元紓困法案，同時包括1.4萬億美元的政府支出法案，美股3大指數破頂，道指收報30403點，升204點或0.68%；標指收報3735點，升32點或0.87%；納指報12899點，升94點或0.74%。

港股ADR收報26429點，升114點或0.4%。恒指夜期收報26410點，升47點，高水95點。

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責任編輯︰梁浩碩

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