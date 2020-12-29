【港股市況】恒生指數升逾200點　ATMX反彈阿里巴巴升近6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股3大指數破頂，道指升204點。科技股反彈，港股今早承接高開，恒生指數開報26490點，升175點，早段反覆升逾200點，科技股反彈，其中阿里巴巴 （09988） 升近6%，小米 （01810） 升逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【10︰55】港股升幅擴大至275點，恒生指數報26590點，試26600點水平。

【10︰45】港交所 （00388） 升1%，高見418.8元。報道指，港交所遴選委員會仍未決定行政總裁的繼任人。

【10︰38】泡泡瑪特 （09992） 最新反彈3%，高見80.4元。

【10︰37】港股升約220點，報26533點。

【10︰32】潤東汽車 （01365） 升幅擴至近2倍，破頂高見1.32元。

【10︰22】國際油價隔晚下跌，三桶油今早個別發展，中石油 （00857） 跌0.4%；中海油 （00883） 跌0.5%；中石化 （00386） 升0.3%。

【中海油股價】中海油獲母企增持2.5億股 母企前被列入黑名單

【10︰17】微盟 （02013） 升近6%，破頂高見13.98元。

【10︰14】農夫山泉 （09633） 續升逾1%，高見55元再創新高。

【10︰09】充電器生產商天寶集團 （01979） 升逾2%，破頂高見2.11元。

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【10︰08】五菱汽車 （00305） 股價今早曾升兩成，破頂高見3.75元，最新升近15%，報3.56元。

【五菱汽車股價】五菱汽車再升近兩成、三個月升10倍 非爆紅國產電動車直接生產商

【10︰07】長和 （00001） 跌0.5%。長和宣布，已與卡塔爾電訊公司Ooredoo就合併雙方之印尼電訊業務訂立諒解備忘錄。

【5G發展】長和Ooredoo訂立諒解備忘錄 有意合併印尼電訊業務

【10︰00】Tesla概念股下跌，贛鋒鋰業 （01772） 跌逾6%，低見89.7元；比亞迪 （01211） 跌幅擴至逾4%，低見190.2元。

【09︰58】港股升勢略為回順，恒生指數升約160點，報26474點。

【09︰55】中國氣體工業投資首掛升逾3成 一手帳面賺近千元、匯森家居升1%

【09︰54】泡泡瑪特 （09992） 未止跌，股價今早續跌逾1%，低見74.5元。新華社日前批「盲盒熱」畸形消費，籲加強規範，泡泡瑪特昨跌近一成。

泡泡瑪特曾挫近一成 新華社批「盲盒熱」畸形消費籲加強規範

【09︰52】京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 分別升逾5%。

【09︰47】部分重磅藍籌股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.3%；友邦 （01299） 破頂高見95.95元後，倒跌近0.4%；中移動 （00941） 跌1%。

【09︰47】中興通訊 （00763） 升6%，高見19.22元。

【09︰44】潤東汽車 （01365） 升幅擴大至一倍，破頂高見0.95元。潤東汽車公布，旗下一間主要附屬公司潤東汽車集團於今年8月遭一名債權人向江蘇省徐州市中級人民法院提交破產重整申請，而法院已於12月24日作出民事裁定，根據該民事裁定，法院已正式受理針對潤東汽車的重整申請。

【09︰42】阿里巴巴反彈6%，高見222.6元。

【09︰41】恒生科技指數升2.8%，報8015點。

【09︰39】小米 （01810） 升幅擴至半成，高見32.95元。

【09︰37】比亞迪 （01211） 逆市跌3%，低見193.2元；吉利 （01075） 、長汽 （02333） 破頂後倒跌1%；華晨 （01114） 跌1%。

【09︰36】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 早段升逾4%，高見219.8元；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升逾4%。

【ATM】阿里巴巴反彈半成 騰訊美團跟升3%

【09︰34】新股匯森家居 （02127） 首掛，開報1.75元，較招股價1.77元低1.1%。

【09︰34】潤東汽車 （01365） 急升第二日，股價今早再升逾三成，破頂高見0.57元。

【09︰32】京東健康 （06618） 反彈逾6%，高見161.4元。

【09︰31】港股早段升200點。

【09︰31】阿里巴巴 （09988） 升幅擴至逾3%，高見218元。

【09︰22】恒生指數開報26490點，升175點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈逾2%；小米 （01810） 升3%。

【小米11】小米股價升3% 小米11售價3999元人幣起 搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）

【09︰16】人民幣中間價報6.5451，下調215點子。

【09︰13】即月期指開報26498點，升135點或0.5%。

【09︰01】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08︰39】恒指黑期升112點，報26481點；道指期貨升107點，報30412點。

【08︰00】温嶺浙江工量刃具 （01379） 以每股6.25元定價，超額認購26.68倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】溫嶺工量刃具1379超額認購26倍 一手中籤率20%（附分配結果）

【07︰45】清科創業 （01945） 每股11元定價，於香港公開發售部分共錄得近28.5萬人，超額認購1393倍，一手中籤率2%。

【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購 超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.09元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報521.73，升2.73元或0.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報215.54元，升5.54元或2.6%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股造好，美國總統特朗普簽署9,000億美元紓困法案，同時包括1.4萬億美元的政府支出法案，美股3大指數破頂，道指收報30403點，升204點或0.68%；標指收報3735點，升32點或0.87%；納指報12899點，升94點或0.74%。

港股ADR收報26429點，升114點或0.4%。恒指夜期收報26410點，升47點，高水95點。

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責任編輯︰梁浩碩