【疫情焦點】全球確診新增35萬宗　美國新增17萬

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【美國制裁】美財政部：禁令涵蓋指數基金及子公司
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月29日早上8時15分，全球累計81,802,577宗新冠肺炎確診病例，較上日增加352,240宗。累計1,782,409死亡個案，較上日增加6,098宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|170,504
|19,754,766
|342,953
|意大利
|8,581
|2,056,277
|72,370
|英國
|41,414
|2,336,687
|71,217
|西班牙
|24,462
|1,894,072
|50,122
|法國
|2,960
|2,619,470
|63,230
|德國
|7,746
|1,672,643
|31,176
|中國
|13
|86,989
|4,634
|香港
|0
|8,672
|141
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩