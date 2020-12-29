▲ 【疫情焦點】全球確診新增35萬宗 美國新增17萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月29日早上8時15分，全球累計81,802,577宗新冠肺炎確診病例，較上日增加352,240宗。累計1,782,409死亡個案，較上日增加6,098宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 170,504 19,754,766 342,953 意大利 8,581 2,056,277 72,370 英國 41,414 2,336,687 71,217 西班牙 24,462 1,894,072 50,122 法國 2,960 2,619,470 63,230 德國 7,746 1,672,643 31,176 中國 13 86,989 4,634 香港 0 8,672 141

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩