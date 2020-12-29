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【新股IPO】溫嶺工量刃具1379超額認購26倍　一手中籤率20%（附分配結果）

新股IPO 07:57 2020/12/29

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【新股IPO】溫嶺工量刃具1379超額認購26倍　一手中籤率20%（附分配結果）

工量刃具交易中心運營商温嶺浙江工量刃具 （01379） 公布招股，温嶺浙江工量刃具以每股6.25元定價，集資淨額6180萬元，温嶺浙江工量刃具一手中籤率20%，抽40手（20,000股）穩獲一手。【分配結果】

温嶺浙江工量刃具於香港公開發售部分共錄得2.15萬人認購，超額認購26.68倍，國際配售獲輕微超額認購。

公司集資所得70%將用於為建立及建造產業園之成本及開支提供部分資金；20%將用於為三樓的進一步開發提供資金，包括整修及翻新三樓、聘用室內設計師、承包商、電工以及建立產品檢查服務中心及產品展示平台；10%用於一般營運資金及其他一般企業用途 。

温嶺浙江工量刃具於12月30日掛牌。

【新股IPO】溫嶺工量刃具今日起招股　入場費3409元

【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 温嶺工量刃具（01379） IPO

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