▲ 【新股IPO】溫嶺工量刃具1379超額認購26倍 一手中籤率20%（附分配結果）

工量刃具交易中心運營商温嶺浙江工量刃具 （01379） 公布招股，温嶺浙江工量刃具以每股6.25元定價，集資淨額6180萬元，温嶺浙江工量刃具一手中籤率20%，抽40手（20,000股）穩獲一手。【分配結果】

温嶺浙江工量刃具於香港公開發售部分共錄得2.15萬人認購，超額認購26.68倍，國際配售獲輕微超額認購。

公司集資所得70%將用於為建立及建造產業園之成本及開支提供部分資金；20%將用於為三樓的進一步開發提供資金，包括整修及翻新三樓、聘用室內設計師、承包商、電工以及建立產品檢查服務中心及產品展示平台；10%用於一般營運資金及其他一般企業用途 。

温嶺浙江工量刃具於12月30日掛牌。

【新股IPO】溫嶺工量刃具今日起招股 入場費3409元

【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購 超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩