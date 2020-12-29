▲ 【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購 超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

股權投資服務平台清科創業 （01945） 公布招股結果，清科創業以每股11元定價，集資淨額3.9億元，清科創業一手中籤率2%，抽375手（150,000股）始穩獲一手。【分配結果】

清科創業配發結果及招股詳情

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清科創業於香港公開發售部分共錄得近28.5萬人，超額認購1393倍，國際發售則錄得輕微超額認購。

公司集資所得39.4%將用於擴大公司在中國的地理覆蓋範圍；約9.8%改善公司的線下服務供應及按行業趨向整合線上線下業務；約5.8%將用於升級公司線上平台及豐富線上服務；約9.9%用於加強銷售及市場推廣工作約5.6%用於擴大的服務規模，約20%將用作選擇性地尋求投資及收購機會；約9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業用 。

清科創業於12月30日掛牌。

【新股IPO】清科創業1945今日起招股 入場費4444元

【新股IPO】清科創業1945周一截止招股 孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩