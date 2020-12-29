  • 19°C
香港時間 : 20201229日 (二) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

新股IPO 07:40 2020/12/29

分享：

【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）

股權投資服務平台清科創業 （01945） 公布招股結果，清科創業以每股11元定價，集資淨額3.9億元，清科創業一手中籤率2%，抽375手（150,000股）始穩獲一手。【分配結果】

清科創業配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
    +12
    +11

清科創業於香港公開發售部分共錄得近28.5萬人，超額認購1393倍，國際發售則錄得輕微超額認購。

公司集資所得39.4%將用於擴大公司在中國的地理覆蓋範圍；約9.8%改善公司的線下服務供應及按行業趨向整合線上線下業務；約5.8%將用於升級公司線上平台及豐富線上服務；約9.9%用於加強銷售及市場推廣工作約5.6%用於擴大的服務規模，約20%將用作選擇性地尋求投資及收購機會；約9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業用 。

清科創業於12月30日掛牌。

【新股IPO】清科創業1945今日起招股　入場費4444元

【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 清科創業（01945）

下一篇文章

美股破頂道指升204點　港股ADR升114點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【小米11】小米ADR收市高港1.7%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【小米11】小米ADR收市高港1.7%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至8%　擴大回購計劃規模至775億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至8%　擴大回購計劃規模至775億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機