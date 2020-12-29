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美股破頂道指升204點　港股ADR升114點

股市 07:32 2020/12/29

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【金股滙行情】美股破頂道指升204點　港股ADR升114點

道指升204點
美股造好，美國總統特朗普簽署9,000億美元紓困法案，同時包括1.4萬億美元的政府支出法案，美股3大指數破頂，道指收報30403點，升204點或0.68%；標指收報3735點，升32點或0.87%；納指報12899點，升94點或0.74%。

港股ADR升114點
港股ADR收報26429點，升114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報40.09元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報521.73，升2.73元或0.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報215.54元，升5.54元或2.6%。恒指夜期收報26410點，升47點，高水95點。

紐約期油跌1.3%
市場憂慮產油國增產，加上擔心疫情打擊經濟，紐約期油收報47.62美元，跌0.61美元或近1.3%。布蘭特期油收報50.86美元，跌0.43美元或0.8%。

美滙指數靠穩
美元靠穩，美滙指數最新報90.29。歐元兌美元報1.222；美元兌日圓報103.68。

美國10年期債息報報0.92厘。

紐約期金跌0.2%
美股上市，金價見回吐，紐約期金收報1880.4美元，跌2.8美元或0.2%。現貨金於1876美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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