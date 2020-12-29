【美股收市】特簽紓困方案 美股3大指數破頂 道指漲204點

美國總統特朗普終於簽署了新一輪9,000億美元紓困法案，同時包括1.4萬億美元的政府支出法案，消息刺激長假後美股3大指數破頂。美滙指數收復失地，約在90.3水平徘徊。

蘋果及迪士尼帶領大市造好。道指收報30403點，升204點或0.68%；標指收報3735點，升32點或0.87%；納指報12899點，升94點或0.74%。

蘋果為表現最強道指成份股，股價升3.6%。摩根大通公布總值300億美元回購股份計劃，股價升0.6%；高盛則升超過1%。

歐洲股市也上揚，泛歐指數Stoxx 600收市上揚0.66%，連升四日，創10個月新高。德國DAX指數收報13790點，抽高1.49%，創收市新高。

另外，美國生物科技公司Novavax公布，在當地展開新冠疫苗後期測試，預料有3萬名志願接種者參與。醫學專家普遍認為，美國最少需要多一款獲准緊急使用的新冠疫苗，才能全面應對疫情。

白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)警告，聖誕節和新年假期過後，新增確診病例可能激增。美國總統當選人拜登抗疫團隊成員Celine Gounder稱，拜登明年1月20日就職後，將引用《國防生產法》加速新冠疫苗生產。

美滙窄幅回穩，紐約期油收跌1.26%，報47.62美元。紐約期金收跌0.1%，報1880.40美元。

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責任編輯：柯志宏