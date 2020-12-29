【晶片股】三星電子股價創歷史新高　市值反超台積電　晶片代工廠兩強相爭格局持續

▲ 三星股價創新高，市值反超台積電。

南韓三星電子（Samsung）股價周一創下歷史新高，市值達到524.35萬億韓圜（折合約4751億美元），超越台積電（台︰2330、美︰TSMC） ，為最近5個月以來，三星電子的市值首次超過台積電。分析認為，作為一家電子產品、半導體生產商，三星電子將受惠於記憶體晶片價格的回升，及該公司代工業務的強勁表現。

三星電子的代工業務被認為是推動該公司市值超過500萬億韓圜的主要力量。今年三星電子贏得了高通（美︰QCOM）的合約，將使用5nm製程技術生產高通最新的手機晶片Snapdragon 888。此外，三星電子也從Nvidia（美︰NVDA）獲得訂單，將生產圖形處理器 (GPU)。

另方面，台積電在今年下半年的股價飆升63%。就先進製程晶片市佔率而言，台積電以55.6%的佔比遙遙領先於三星電子的16.4%，但三星電子的銷售增長潛力卻是遙遙領先台積電。

明年晶圓代工業的前景更加樂觀，隨著5G及AI市場的成長，來自無廠公司的5G通訊晶片和GPU的訂單正在急增，預計積壓的訂單可能要到2021年底才能消化。而目前能夠量產5nm以下先進製程晶片的，只有三星及台積電。

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編輯︰侯景成