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【中概股】微博股價大跌12%　上季收入持平惟活躍用戶連跌兩季　

股市 00:24 2020/12/29

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微博連續兩季活躍用戶下跌。

微博（美︰WB）公布截至9月底止第三季度業績，期內收入為4.66億美元，按年持平，以固定率計按年下跌4%。其中廣告及銷收入按年增長1%；純利3380萬美元，按年跌76.8%；非通用會計準則（Non-GAAP）下淨利潤為1.53億美元，對應每股盈利0.66美元。

微博的月活躍用戶數（MAU）達5.11億，相比上年同期淨增1400萬，惟按季減少1100萬；平均日活躍用戶數（DAU）為2.24億，按年淨增長800萬，但按季下滑500萬。這是微博的MAU、DAU連續第二個季度呈現環比下滑態勢。

微博表示，針對品牌客戶多元營銷訴求，微博不斷擴容服務能力，為品牌客戶重點提供「品牌+效果」整體營銷方案，來自汽車、快消等領域的品牌廣告收入實現顯著提升。在效果廣告領域，遊戲和教育成為微博收入增長的核心驅動，連續三個季度收入按年增長超過100%。

微博總裁王高飛表示，微博品牌業務實現全面復甦，品牌營銷客戶數創下了歷史新高，品牌客戶也日益認可微博在觸達年輕受眾、整合KOL的影響力和滿足客戶品效合一需求方面的獨特價值。在效果廣告業務方面，微博切實執行廣告系統升級、廣告產品優化和廣告效果提升方面的工作，致力於為客戶提升價值。

【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運

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https://bit.ly/36SseGH

編輯︰侯景成

 

美股 微博（美：WB） 純利 每股盈利 GAAP Non－GAAP 高達 美元 編輯 中國概念股

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