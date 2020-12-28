【新股IPO】物管股宋都服務通過上市聆訊　在管建築面積640萬平方米

▲ 物管股宋都服務通過上市聆訊。

物管股上市潮不斷，內房企業宋都股份（滬︰600077）同系的宋都服務集團通過上市聆訊，將於港交所主板上市。 信達國際為獨家保薦人，此為宋都服務第二次遞表。 截至2020年6月30日止6個月，宋都服務的收入約1.17億元（人民幣，下同），按年增長25.76%。期內溢利為1635萬元，按年升17.6%。

宋都服務成立於1995年，為浙江省物業管理行業中享負盛名的綜合物業管理服務供應商。業務線包括向中國各類物業提供一系列物業管理服務，該等物業大多數位於浙江省。此外，宋都服務提供一系列非業主增值服務、社區增值服務、其他酒店業務及長租公寓業務。

招股文件顯示，截止今年6月30日，宋都服務在中國的14個城市設有9間附屬公司及15間分公司，當中大多數位於浙江省。集團總計向33項物業，包括16項住宅物業及17項非住宅物業提供物業管理服務，在管總建築面積約為640萬平方米。

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編輯︰侯景成