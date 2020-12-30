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【ESPRIT】思捷突升兩成　早前更改結算日至12月底「標誌新開始、與LVMH看齊」

股市 11:05 2020/12/30

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思捷更改結算日至12月底 稱標誌新開始、與LVMH看齊

經營ESPRIT的思捷環球 （00330） 周三突然爆升，至上午11時04分，思捷高位升27%報1.32元，暫升20%，報1.25元，成交約1860萬元。

思捷環球本周一宣布，將財政年度結算日由6月30日更改為12月31日。因此，公司下一個財政年度結算日將為2020年12月31日，而公司下一份經審核綜合財務報表將涵蓋自2020年7月1日起至2020年12月31日止六個月期間。

思捷解釋，更改財政年度結算日標誌著宣佈終止若干附 屬公司的財產保護程序之後新的開始，以及將其財務年度結算日與其他全球時尚品牌及公司，例如LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton及PRADA S.p.A.等的財務年度結算日調整一致。

另外，思捷表示，執行董事黃鴻威由於發展其他業務承諾，決定辭任職務，於12月28日起生效。黃鴻威為維他奶 （00345） 羅氏家族成員、中南證券莊友堅太太羅琪茵於今年7月「逼宮」時要求委任的人員之一。

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編輯：袁諾曦

香港股票 思捷環球（00330）

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