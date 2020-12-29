  • 19°C
香港時間 : 20201229日 (二) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】阿里巴巴短短一周勁瀉近兩成　情況會否比騰訊2018年更糟糕？

股市 07:00 2020/12/29

分享：

（1）年底外界最關注的投資焦點一定是阿里巴巴  （09988） 。阿里巴巴現飽受監管風暴困擾，股價在短短6個交易日內大瀉18.6%，全年計倒跌，有分析更指，如果阿里巴巴旗下螞蟻業務重點回歸支付服務，螞蟻成長潛力將受到限制。在此情況下，阿里巴巴隨時有機會如騰訊 （00700） 2018年般，股價一度大跌。

 

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【阿里巴巴股價】比騰訊2018年更糟糕？螞蟻集團可能面對的三大情景

（2）阿里巴巴股價連日急挫之際，旋即公布將回購計劃總額增至100億美元（775億港元），計劃有效期兩年，直至2022年底。

【阿里巴巴股價】為何百億美元回購計劃托不起阿里巴巴股價？

（3）互聯網股動力雖減，北水卻未必一面倒看淡，騰訊 （00700） 昨錄高達67.7億元港股通淨買盤，不排除內地投資者對其業務尚有信心。

【資金流向】北水奉行股神投資心法　狂掃騰訊68億

（4）小米公布新旗艦機資料，「8+128GB」的小米11售價為3999元人民幣、「8+256GB」為4299元人民幣、「12+256GB」為4699元人民幣，1月1日起正式發售。

【小米11】小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發　ADR盤前高港0.7%（不斷更新）

（5）匯森家居  （新上市編號：02127）  、 中國氣體工業  （新上市編號：01940） 兩隻新股今日正式掛牌，惟暗盤表現未算特別理想，匯森家居偏軟，中國氣體工業大升逾8成後漲幅收窄至只有2成多。

【新股IPO】匯森家居、 中國氣體工業暗盤　中國氣體工業暗盤收市升兩成　一手帳面賺約600元

（6）2020年即將完結，新股市場繼續熱鬧，多隻細價新股繼續趕尾班車於12月底前招股上市，當中行業包括醫療服務科技、物流服務供應商及紡織業等。

【新股IPO】年底新股趕尾班車　一文睇有邊幾隻

（7）海爾智家  （06690） 上周以介紹形式在港上市，並持續熱炒，各大行亦表態看好其股價表現，其中看法較牛的麥格理，更料潛在升幅逾5成。

【半新股】海爾智家全日再升6%　麥格理最牛料潛在升幅逾5成

（8）內地醫保談判結果公佈，今年參與談判的162種藥品，共119種談判成功，談判成功率約73%，談判成功的藥品平均降價50.64%，相較去年平均60.7%的降價幅度較為溫和。

【醫藥股】內地醫保談判平均降價51% 石藥、百濟神州公布納入名單（第三版）

（9）新華社發文批評盲盒帶來的上癮和賭博心理引起畸形消費，指出監管部門應予以規範。消息不單拖累「盲盒第一股」泡泡瑪特   （09992）  股價挫逾一成，連平價雜貨品牌名創優品（美：MNSO）也受累。

【盲盒經濟】官媒批評「盲盒熱」名創優品Miniso也受累 於美股早段挫9%

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】阿里巴巴完成壟斷行為調查　股價聖誕前已瀉逾一成
2020/12/28
【開市9點半】阿里巴巴完成壟斷行為調查　股價聖誕前已瀉逾一成
【開市9點半】京東健康三日爆升三成　預祝投資者過歡樂聖誕？
2020/12/24
【開市9點半】京東健康三日爆升三成　預祝投資者過歡樂聖誕？
【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
2020/12/23
【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
【開市9點半】疫情變種累股市　用虛銀優惠賺5厘息更穩陣？
2020/12/22
【開市9點半】疫情變種累股市　用虛銀優惠賺5厘息更穩陣？
【開市9點半】科技股監管+制裁風險劇增　追中小銀行加息尾班車仲著數？
2020/12/21
【開市9點半】科技股監管+制裁風險劇增　追中小銀行加息尾班車仲著數？
香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 美股 潛在升幅 6G 人民幣 港元 美元 回購

上一篇文章

美股破頂道指升204點　港股ADR升114點

下一篇文章

【盲盒經濟】官媒批評「盲盒熱」名創優品Miniso也受累 美股急挫17%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【小米11】小米ADR收市高港1.7%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【小米11】小米ADR收市高港1.7%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至8%　擴大回購計劃規模至775億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至8%　擴大回購計劃規模至775億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機