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【中概股】今年中概股赴美上市累計集資117億美元　股價平均回報率81%

股市 22:20 2020/12/28

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中概股持續赴美上市熱潮持續。

2020年即將迎來終結，據Renaissance Capital報告，今年以來，共有30家中概股在美股上市，總共籌集了117億美元資金。這一數字創下了自2014年以來的最高水平，當時有16家中國公司赴美上市，籌資金額達257億美元。

貝殼找房（美︰BEKE）為今年發行規模最大的中概股公司，募資金額達21.2億美元，上市首日大漲87%。截至12月24日收市，貝殼收報165.34美元，是20美元發行價的三倍多。

除了貝殼外，中資企業在美股市場的大型IPO包括金融科技公司陸金所（美︰LU），這兩宗IPO也躋身今年美國前十大IPO榜單之上。此外，今年在美IPO的知名中資企業還包括本地即時零售配送平台達達（美︰DADA），電動汽車創業公司小鵬（美︰XPEV）、理想（美︰LI）。

在今年美股IPO的中概股當中，蛋殼公寓（美︰DNK）表現最差。但整體而言，今年在美IPO募資規模超過1億美元的中資企業多數表現良好，平均回報率為81%。

Renaissance Capital的統計中，包含了總部位於香港的中資企業。不過該數據排除了包括特殊目的收購公司（SPACs）等特殊IPO，也排除了募資規模不超過500萬美元或公司市值不超過5000萬美元的小型IPO。

相關文章︰【中概股】嗶哩嗶哩月初遭「掃黃打非」低調約談整改　近日整改完成始披露監管行動

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編輯︰侯景成

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