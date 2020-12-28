【美股戰報】比特幣升勢帶動相關概念股　美股三大指數續創新高

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（12月27日）簽署了國會早前通過的9000億美元紓困法案，進入2020年最後幾個交易日，美股三大指數周一（12月28日）開市再創新高，市場續炒經濟復甦主題，道指開市升逾0.7%，升穿30400點；標普500指數升約0.7%；納指亦不遜色，升逾0.4%，一度突破12900點。

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比特幣近期走勢強勁，繼月中突破22,000美元之後，周日再創新高，一度突破28,000美元，現報27,220美元。比特幣升幅亦帶動一眾相關概念股急升，包括持續買入比特幣的MicroStrategy（MSTR），開市升逾10%，另外比特幣礦業公司Marathon Patent Group（MARA）、Riot Blockchain Inc（RIOT）皆升逾24%。

比特幣近期升勢凌厲，年內呢已經跑贏多數資產，不過亦有投資者不看好比特幣。有「末日博士」的美國紐約大學經濟學教授魯賓尼（Nouriel Roubini）就指比特幣沒有任何基本價值，並警告未來數月內相關部門或會加強對比特幣監管。

魯賓尼表示，比特幣升勢並非由基本因素推動，而是由市場操縱驅動。他認為比特幣不是貨幣，也不屬於屬記帳單位或支付手段，甚至不算是一種資產，因此不具備收入或實際用途，唯一作用是投機。

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