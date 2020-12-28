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【盲盒經濟】官媒批評「盲盒熱」Miniso也關事？ 名創優品美股盤前跌7%

股市 21:21 2020/12/28

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新華社發文批評盲盒帶來的上癮和賭博心理引起畸形消費，指出監管部門應予以規範。消息不單拖累「盲盒第一股」泡泡瑪特  （09992） 股價挫逾一成，連平價雜貨品牌名創優品（美：MNSO）也受累。名創優品於美股盤前跌一度跌8%，現跌逾6%，報29美元。

新華社批「盲盒熱」畸形消費，詳見【下一頁】

泡泡瑪特創始人親解篩選IP邏輯，詳見【下一頁】

原來今年10月15日正式在美國紐交所上市的名創優品也乘著盲盒熱潮推出一系列的盲盒。例如今年7月名創優品夥騰訊 （00700） QQ推出聯名款「天生企鵝Born to be QQ」系列盲盒，9月聯同與迪士尼推出的盲盒亦上市。

名創優品部份盲盒系列

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以盲盒來說，泡泡瑪特的盲盒一般單價達59元人民幣，相對而言，名創優品的盲盒價格較低，約處十幾元至三十多元，是其一大優勢，惟款式則遠較泡泡瑪特少，加上泡泡瑪特已成立10年，在盲盒市場上，名創優品仍未能與泡泡瑪特匹敵。

名創優品成立新品牌擬與泡泡瑪特「對撼」

但事實上，早在名創優品成立不久，門店便開始售賣兒童玩具，包括積木、賽車和氣球等。而近日名創優品正式為玩具和盲盒開設新品牌「TOP TOY」，有意攻佔盲盒及潮玩市場的份額。「TOP TOY」定位為亞洲潮玩集合店，產品包括盲盒、藝術潮玩、日漫及美漫手辦、娃娃模型、拼裝模型等，目標客群為10至40歲的人士。

「TOP TOY」首間旗艦店已於12月18日在廣州開幕，內裡有近1500個SKU（存貨單位）。該店首日開張報捷，進店客流超3萬人，單日最高業績達42萬元人民幣。早前名創優品董事會主席兼首席執行官葉國富表示，計劃春節前在深圳、重慶、西安開店。

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編輯：袁諾曦

Disney 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 經濟 美股 名創優品（美：MNSO）

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