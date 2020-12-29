【年度回顧】戶戶送公布港人30大心水美食　天仁茗茶913茶王奪冠

▲ 戶戶送回顧過去一年的顧客訂單，公布2020年港人心水美食首30位。（戶戶送提供圖片）

今年在新冠肺炎疫情下，餐飲外送服務變成生活中不可或缺的一環，臨近年尾，戶戶送回顧過去一年的顧客訂單，公布2020年全球人士最愛100大美食排行榜，兼港人心水美食首30位。

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香港30大最愛點選菜式排行中，天仁茗茶的913茶王於過去一年的訂單數目高踞全港榜首，更躋身全球第六位，躍升成為港人至愛。

方便快捷的快餐和小食對港人而言更是不可或缺的美食，高踞排行榜的包括第2位的摩斯漢堡的特級和牛漢堡套餐、第3位的麥當勞的麥炸雞及第8位的大快活的阿活焗豬排飯等。「米芝蓮推介」小食當然亦榜上有名，當中包括第4位的文記車仔麵及第10位的祥興記上海生煎包。

▲ 天仁茗茶的913茶王高踞全港榜首。（戶戶送提供圖片）

另外，今年的全球百大美食榜單包括多款自選餐點，當中全球最受戶戶送顧客歡迎的10大菜式，阿聯酋杜拜Five Guys的Cheeseburger踞榜首，其次是意大利佛羅倫斯Pokèria by NIMA的Salmon Pokè、第3位是科威特Starbucks的White Mocha。

港人心水美食頭30位：

1. 天仁茗茶的913茶王

2. 摩斯漢堡的特級和牛漢堡套餐+飲品

3. 麥當勞的麥炸雞

4. 文記車仔麵的自選粉麵

5. 芽莊的兩餸越式湯粉套餐

6. PizzaExpress的瑪嘉麗塔皇后薄餅

7. 水門雞飯的水門雞飯

8. 大快活的阿活焗豬排飯

9. 樹屋的Custom Flatbread

10. 祥興記上海生煎包的招牌生煎包(4隻)

11. 居食屋「和民」的2人前便當Set

12. Pololi的夏威夷刺生飯

13. 八方雲集鍋貼水餃專門店的鍋貼套餐

14. 肯德基的KFC精選1人餐

15. 傷心酸辣粉的傷心酸辣粉

16. 上海姥姥的招牌小籠包 (4件)

17. Dough Bros的The Pepperoni

18. 湯加的自選湯飯2餸及1菜

19. 一芳台灣水果茶的一芳水果茶 (大杯) (凍/熱)

20. 永年士多的三餸車仔麵套餐

21. Goobne Chicken的(無骨) Goobne原味烤雞

22. Cali-Mex Bar & Grill的Regular Burrito

23. 牛角日本燒肉專門店的Set D 牛角燒牛肉飯

24. 板長壽司的一人前壽司盛 B

25. 小雨天的小鍋米線

26. 民華餐廳的常餐

27. 丸龜製麵的番茄牛肉烏冬

28. Beef & Liberty的Hamburger

29. 米線陣的香菜豬骨濃湯米線 (配餸1款)

30. 越棧越式湯粉專門店的越式湯粉套餐

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責任編輯：朱悅瀅

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