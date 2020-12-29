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中國最大互聯網問答平台 知乎計劃赴港或美上市

環球政經 00:26 2020/12/29

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根據內地消息，中國最大網上問答平台知乎正在準備首次公開發行，並在香港或美國上市。知乎已選定高盛、摩根士丹利及瑞信作為主要承銷商，不過消息有待確認。

在2019年，知乎獲得內地最大網絡搜索平台百度（BIDU-US）和熱門視頻軟件快手以4億3千萬美元（約港幣33億元）聯合入股，知乎同時亦獲得騰訊（TCEHY-US）、華興資本及高盛等投資方。

【科技龍頭】美團開發遊戲以失敗告終？ 【下一頁

知乎在2011年創立，其創辦人為CEO周源，並對公司持股21%。

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