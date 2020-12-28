【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色

▲ 小米2020年壓軸登場的5G旗艦手機小米 11，終於今晚正式發布。

小米2020年壓軸登場的旗艦機小米 11，終於今晚正式發布，今次以「輕裝上陣」為主題。小米創始人、董事長兼行政總裁雷軍雖然已率先在微博爆料，指小米11將取消附贈 USB充電器，響應科技環保，但由於得知有不少網民不滿，所以推出價格相同的雙版本包括：不含充電器及數據線的「標準版」、包含55W小米GaN充電器的「套裝版」，讓消費者自行選擇。

雷軍表示，小米11的8GB＋128GB版售3999人民幣，8GB＋256GB版售4299人民幣，12GB＋256GB售4699人民幣。

小米11為首款高通 Snadpdragon 888 處理器的旗艦 5G 手機，採用「1＋3＋4」設計，GPU性能表現可提升35%。其中包括一顆2.84GHz 的 Cortex-X1 核心、三顆 2.42GHz的Cortex-A78核心以及四顆1.8GHz的Cortex-A55核心。

雷軍表示，小米11採用2K解析度、6.81吋屏幕，亮度峰值可達1500nit，支援120Hz刷新率，以及配備4600mAh電池。另支援55W快充、50W快速無綫充電、10W無線反充。

相機方面，小米11配備三鏡頭主相機，分別為 1.08 億像素主鏡頭、 1300 萬像素廣角鏡、500 萬像素長焦微距鏡頭組合。值得一提的是，小米11還將配備指紋心率測功能。

配色方面，共5色選擇，包括：黑、白、藍、煙紫、卡其。雷軍指，手機出廠時還會附贈透明保護殼，貼上抗菌保護貼。

此外，發布會上還推出全新小米AX6000路由器，售599元人民幣。

小米11直播發布重點：

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小米11直播發布還介紹了生態系統MIUI 12.5特點：

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責任編輯：張寶燕