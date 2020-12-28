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【資金流向】北水奉行股神投資心法　狂掃騰訊68億

股市 19:40 2020/12/28

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北水再次釋放買貨訊號，單日勁買84億元，是雙11以來最大額的流入。並維持人棄我取的買貨策略，一如股神巴菲特名言：別人恐懼我貪婪，騰訊（00700）股價急跌37元，並以最低位收市，收報519元，北水淨買入67.7億元，亦是雙11以來最大淨買入額，當日騰訊股價跌44元或7.4%，收報551元，北水淨買67.6億元。值得留意的是，今日收市價519元，已低於當日的551元，反映北水趁跌價會加大港股資產部署，但升跌的參考性未必大，不過若然今日沒有北水，騰訊的跌勢就更急。

在內地互聯網監管風暴拖累科技股捱沽，ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）全綫報跌。北水趁機大舉入市，周一（28日）騰訊錄得67.7億元淨流入，美團亦有9.16億元淨流入，全日北水整體共吸資84.1億元，為11月11日以來最高。

為何百億美元回購計劃托不起阿里巴巴股價？，按【下一頁】

小米股價創新高後北水沽貨，淨走4.1億元。小米周一曾高見33.75元，惟及後資金獲利套現，全日最終跌4%。

車股逆市造好，長城汽車 （02333） 獲北水吸資2.04億元，吉利 （00175） 亦有1.77億元流入。不過，股價破頂的贛鋒鋰業 （01772） 則有2.49億元淨走。

另外，阿里健康 （00241） 有1.41億元的淨流出，建行 （00939） 亦有4.1億元淨走。

相關文章：【京東健康】京東健康兩日吸3.7億北水　單周爆升逾3成迫200元大關

【資金流向】港股一周吸資263億　吸資持續惟速度放慢　北水飲勝買啤酒股

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編輯：袁諾曦

香港股票 騰訊控股（00700） 阿里健康（00241） 吸資 阿里巴巴－SW（09988） 贛鋒鋰業（01772）

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